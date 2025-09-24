Antequera volverá a ser escaparate de una decena de jóvenes diseñadores de moda sostenible

Antequera volverá a ser escaparate de una decena jóvenes diseñadores de moda el próximo 10 de octubre, en que acogerá por segundo año consecutivo la Fashion Show Antequera, una velada que unirá estilo, talento y sostenibilidad en un entorno patrimonial único.

Entre los participantes, hay ocho especializados en moda y dos en complementos, teniendo uno de ellos tan solo 10 años. En la primera categoría se encuentran ACM Atelier de Fuente de Piedra; Ana Castellano de Cartaojal; Gonzalo García y Christian Padilla de Villanueva del Trabuco, Goedy Rag de la localidad sevillana de Los Corrales y las antequeranas María Joda, Marta Muñoz y Montse Torres. En complementos, mostrarán sus creaciones Paula González y Ángela Rodríguez, ambas también de Antequera.

Algunos de los temas en los que están inspiradas las colecciones son la luna, el cielo, las flores, el circo del siglo XIX londinense, la figura de Monet y el movimiento artístico impresionismo, la sensualidad de la mujer, etc.

La Antequera Fashion Show se celebrará en el Consistorio, con entrada libre hasta completar aforo. / L.O.

Sostenibilidad

Uno de los aspectos más destacados de las prendas es que cumplen con el sello de sostenibilidad, es decir, están confeccionadas con material reciclado o reutilizado con el fin fomentar el respeto medioambiental dentro de una industria textil altamente contaminante y consumista.

El evento ha sido presentado por el alcalde, Manolo Barón y la concejala de Juventud, Marta González, quien, junto con varios participantes, ha destacado que «este desfile es un escaparate de juventud, creatividad y compromiso con el futuro, queremos demostrar que nuestra juventud está preparada para liderar proyectos de innovación en moda y sostenibilidad».

Proyección

Por su parte, el primer edil ha subrayado la relevancia del evento al afirmar que «la moda joven de Antequera y su comarca tiene en este desfile un espacio propio de proyección y reconocimiento, que refuerza además la imagen de nuestra ciudad como referente cultural».

La pasarela tendrá lugar en a las ocho y media de la tarde en el patio del consistorio con entrada libre hasta completar aforo. La periodista de Canal Sur Televisión, Teresa Martín, será la encargada de conducir y amenizar el evento que ha sido organizado por el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con Heres Eventos Sostenibles.