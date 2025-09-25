El antequerano Juan de Dios del Pino, nuevo presidente del Consejo de la Competencia de Andalucía

El abogado antequerano Juan de Dios del Pino Cabello ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo de la Competencia de Andalucía por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado este pasado miércoles 24 de septiembre. Con una destacada trayectoria profesional vinculada al Derecho Administrativo, Fiscal, Civil, Penal y de Familia, suma ahora esta nueva responsabilidad dentro de la estructura de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Nacido en 1963 en Antequera, Juan de Dios del Pino es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y ejerce como abogado desde 1993. Está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Antequera, habiendo desarrollado su labor profesional tanto en el ámbito privado como en el público. En la actualidad es letrado asesor del Ayuntamiento de Antequera y secretario de la empresa municipal SPERACSA, además de letrado de destacadas entidades.

Del Pino Cabello, casado con la también abogada Ana Sevillano (con la que fundó el bufete Del Pino-Sevillano Abogados) es padre de un hijo, Ignacio. Su trayectoria profesional ha sido distinguida por el Consejo General de la Abogacía, reconociendo su labor en la Comisión de Justicia Gratuita del Ilustre Colegio de Abogados de Antequera. Además, es abogado Rotal del Tribunal Eclesiástico de Málaga desde 2013.

A lo largo de su carrera, ha defendido los intereses de instituciones, particulares y empresas, destacando su asesoramiento jurídico al propio Ayuntamiento de Antequera y a SPERACSA en numerosos procedimientos. También ha impartido formación especializada a funcionarios municipales en materia de Derecho Administrativo, colaborando en iniciativas de modernización y digitalización de procesos.

En el ámbito corporativo, ha ocupado cargos como presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Antequera y miembro de la Comisión Deontológica de la misma institución. Además, ha sido patrono de la Fundación Bancaria Unicaja y actualmente es consejero de Fundalogy Unicaja.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha expresado su satisfacción por este nombramiento. «Para Antequera es un orgullo que un abogado de la talla y la trayectoria de Juan de Dios del Pino, vinculado desde hace décadas al Ayuntamiento y a la vida jurídica de nuestra ciudad, asuma la presidencia del Consejo de la Competencia de Andalucía. Es un reconocimiento merecido a su profesionalidad y a su compromiso con el servicio público».