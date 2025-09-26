Alhaurín de la Torre celebra hoy un pleno sobre la Vega de Mestanza

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebra hoy un pleno monográfico sobre la construcción de la depuradora de la zona norte de Málaga en la Vega de Mestanza. La sesión ha sido solicitada por los seis concejales del PSOE y el edil del grupo municipal de Con Andalucía en el Consistorio. Ambos grupos han presentado tres mociones para que se debatan en ese pleno extraordinario: una relativa a la sentencia del TSJA sobre la paralización de las obras de la EDAR Málaga Norte, otra relativa a la conservación de la Vega de Mestanza y una tercera sobre la depuración de aguas residuales que se vierten al río Guadalhorce.

En las mociones, PSOE y Con Andalucía proponen que el pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre respalde a Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza que ha logrado la paralización de las obras y proponen instar a la Junta de Andalucía a retirar el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó a la Junta a paralizar las obras de la EDAR Málaga Norte en la Vega de Mestanza. E instan a la Junta de Andalucía a construir la depuradora en otros terrenos.