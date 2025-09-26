La Junta recibe 26 ofertas para desdoblar la A-404 y acabar con los atascos en Alhaurín de la Torre

La Consejería de Fomento ha recibido un total de 26 ofertas para la ejecución de las obras de desdoblamiento de 2,2 kilómetros de la carretera A-404 con el fin de acabar con los atascos que se producen diariamente en los accesos a Alhaurín de la Torre desde la hiperronda.

Actualmente, el tramo de la carretera A-404 que se va a desdoblar consta de una calzada con un carril por sentido, con cuatro glorietas, que soportan una media de más de 26.000 vehículos diarios (con un 5% de tráfico de vehículos pesados) que convierten los accesos de Alhaurín de la Torre en un auténtico infierno diariamente para miles de conductores, sobre todo en las horas punta.

Desde hace años, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre lleva años clamando por la mejora de las carreteras para paliar los atascos diarios. La Consejería de Fomento ya invirtió 1,2 millones de euros en el desdoblamiento del acceso a la hiperronda (A-7) desde Alhaurín de la Torre, duplicando el vial de conexión desde la glorieta del Enlace, situado en el kilómetro 230 de la A-7, hasta el cruce con la A-7052 y A-404.

Ahora, la Consejería de Fomento va a desdoblar la carretera A-404 entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, para completar el desdoblamiento desde la A-7 hasta el cruce con la A-7052 y la A-404, lo que permitirá acabar con las retenciones que sufren diariamente los conductores que quieren entrar o salir de Alhaurín de la Torre hacia la hiperronda.

Los atascos son diarios en los accesos de Alhaurín de la Torre a la hiperronda. / L.O.

El proyecto

La carretera se ampliará por el lado norte de la A-404 ya que en el lado sur, además de aceras, hay varios arroyos que hacen más complicados y costosos los trabajos. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 36 meses, a partir de la firma del acta de replanteo, y consistirán en la ampliación de la calzada con dos carriles por sentido, entre la rotonda de conexión con la A-7 (hiperronda) y la rotonda del Encuentro.

Dentro de su estrategia para fomentar el uso del transporte público, la Junta de Andalucía va a ampliar la carretera mediante la construcción de un carril BUS/VAO por sentido, en los carriles exteriores, que se destinarán a autobuses de transporte público y vehículos de alta ocupación.

Fomento va a desdoblar la carretera mediante la construcción de un carril BUS/VAO por sentido. / Consejería de Fomento

La duplicación de la calzada proyectada mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora e incluirá el alumbrado de toda la carretera y las aceras, incluidas las rotondas.

Concurso

La Junta de Andalucía sacó a concurso la ejecución de las obras a finales del pasado mes de julio, con un presupuesto inicial de 8,8 millones de euros, que asciende a 10,2 millones de euros con la suma del coste de la expropiación de los terrenos necesarios para acometer los trabajos.

La Consejería de Fomento ha recibido 26 ofertas de empresas que se han presentado en solitario o agrupadas con otras en uniones temporales de empresas. No obstante, la administración ha detectado algunas deficiencias en la documentación presentada por ocho de ellas, por lo que les ha dado un plazo de tres días naturales para que subsanen los errores ya que de lo contrario quedarían excluidas del concurso, antes de proceder a evaluar las ofertas.