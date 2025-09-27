Alhaurín de la Torre pide a la Junta que paralice la depuradora en Mestanza

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó ayer instar a la Junta de Andalucía a retirar el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó a paralizar las obras de la depuradora en los terrenos de la Vega de Mestanza.

La moción, que se aprobó en un pleno extraordinario monográfico celebrado ayer, con los votos favorables de PSOE y Con Málaga, y la abstención del PP, respalda la lucha de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas y reclama a la Junta de Andalucía que descarte la construcción de la depuradora Málaga Norte en el municipio, sobre todo, en la Vega de Zapata y El Romeral.

El PP votó en contra de las otras dos mociones presentadas por PSOE y Con Andalucía. Una, que reconocía la Vega de Mestanza como espacio de especial valor agrícola, histórico y ambiental, e impulsar un plan de conservación y desarrollo sostenible. Y otra que instaba a la Junta de Andalucía a estudiar la puesta en marcha de depuradoras específicas de menor impacto en las localidades que carecen de estas infraestructuras y vierten al río Guadalhorce.