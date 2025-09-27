Cártama retira 26 toneladas de residuos vertidos junto al río Grande

El Ayuntamiento de Cártama ha retirado 26 toneladas de residuos de vertidos ilegales junto al río Grande en la última semana. Estas labores han supuesto un coste de 15.000 euros para las arcas municipales, según el concejal de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francisco Montiel (PSOE), que pide ayuda a la Junta de Andalucía, con la que llevan manteniendo reuniones desde hace meses, para evitar que la ribera del Río se convierta en un vertedero incontrolado de todo tipo de residuos.

El Ayuntamiento recuerda que las multas por vertidos ilegales pueden llegar a 3.000 euros y está tramitando la instalación de cámaras de videovigilancia en las zonas más conflictivas «para disuadir a los infractores y evitar la acumulación de residuos fuera de las zonas habilitadas».

Multas

Desde el mes de agosto y con motivo de la campaña de especial vigilancia y control de vertidos en la vía pública, se han propuesto para sanción casi un centenar de multas, para combatir los efectos del depósito de residuos sin control, especialmente en diseminados y zonas de difícil acceso que suponen «un riesgo para la salubridad y para la imagen de la localidad», según , el concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras.

El Consistorio va a intensificar la vigilancia contra los «vertidos ilegales especialmente de enseres, escombros, brozas o neumáticos», una labor que no es sencilla debido a la orografía del municipio, con numerosas zonas diseminadas, para la que cuenta con la colaboración de la Guardia Civil y del Seprona.

Para evitar la proliferación de vertidos ilegales, en los últimos meses, el Ayuntamiento de Cártama ha ampliado el número de contenedores en zonas como El Sexmo, Fahala o Cuesta del Carmen y ha solicitado más contenedores al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, para incrementarlos en las zonas donde ha aumentado el volumen de residuos.

Además, el Consistorio cuenta con un servicio gratuito de retirada de enseres a disposición de los vecinos que lo pueden solicitar a través de la APP Línea Verde o del número de teléfono 952 42 21 95/26. «Además desde el pasado mes de junio los usuarios disponen de un Punto Limpio en Cártama en el que depositar aquellos residuos que no se pueden tirar a los contenedores convencionales para su posterior almacenamiento, gestión y reciclaje».

En cualquier caso, el Ayuntamiento va a seguir aplicando la ordenanza para mantener limpias las vías públicas y «prevenir la contaminación, incluyendo la prohibición de arrojar residuos, no recoger excrementos de animales, orinar en la calle, y lavar vehículos o animales en la vía pública, entre otros aspectos, para tener una ciudad más limpia, accesible y atractiva para todos».