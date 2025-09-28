Obras
Benalauría acomete obras de mejora en sus caminos rurales
Las actuaciones se centran en el Camino del Carrascal y en el Camino de los Bancales
El Ayuntamiento de Benalauría está realizando trabajos de adecuación y mejora en diferentes puntos de la red de caminos rurales públicos del municipio. El alcalde, Cristóbal Díaz, ha explicado que se ha llevado una actuación mediante la que se ha hormigonado un tramo de unos 100 metros del Camino del Carrascal, en el entorno del diseminado de Siete Pilas. Además, a principios de semana se iniciaron las obras de canalización y acondicionamiento de dos pasos de agua en el Camino de los Bancales.
Los dos proyectos anteriores están enmarcados en el Plan Repara II de la Junta de Andalucía Por otro lado, el regidor ha indicado que en próximas fechas darán comienzo obras de mejora de un tramo del Camino de los Bancales, con un presupuesto de 75.000 euros del Plan Itinere Rural.
