En marcha la segunda edición de ‘Alpandeire en verde’

El próximo 25 de octubre tendrá lugar la segunda edición de ‘Alpandeire en verde’, una jornada naturalista y de divulgación medioambiental organizada por la Asociación Rastrea y el Ayuntamiento de Alpandeire. Según ha indicado Juan Carlos Reina, presidente de Rastrea , ‘Alpandeire en Verde’ se plantea como un encuentro ambiental educativo abierto a la participación ciudadana en el que colaboran en torno a una veintena de entidades conservacionistas a través de la organización de distintas actividades.

En este sentido, el programa de la jornada se iniciará a las nueve de la mañana con una salida al entorno del municipio para el avistamiento de aves. También se realizarán talleres, juegos, yincanas educativas, exposiciones, charlas, ponencias, una exhibición de vuelo de aves rapaces o mesas expositivas, entre otras iniciativas.

Zona expositiva de ‘Alpandeire en verde’ / L.O.

Desde principios de 2024 Alpandeire está desarrollando un proyecto de reintroducción de lechuzas comunes mediante la técnica ‘hacking’ tras su desaparición del entorno hace más de dos décadas. Una de las actividades que se llevarán a cabo será un muestreo de rapaces nocturnas. Se procederá a realizar diferentes sondeos, análisis y grabaciones de cara a comprobar el estado de salud de los ejemplares introducidos. El objetivo es consolidar tanto el proyecto de reintroducción de lechuzas como la jornada. ya que «este tipo de iniciativas contribuyen a poner en valor e impulsar de manera sostenible el turismo rural, el patrimonio natural y la riqueza medioambiental del municipio».