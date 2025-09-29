Antequera prepara la segunda edición de su gran ‘Sardiná’

La Cofradía del Rescate de Antequera ultima los preparativos para celebrar la segunda edición de la popular ‘Sardiná’, un evento que combina gastronomía, música y tradición en pleno corazón del municipio. Tras el éxito de la primera edición, la cita volverá a celebrarse el 3 y 4 de octubre en el patio de caballos de la plaza de toros con entrada libre y gratuita durante los dos días.

La programación arrancará el viernes a partir de las ocho de la tarde con servicio de barra y comida a precios populares. El ambiente festivo será nuevamente el gran atractivo, acompañado por platos sencillos que se podrán degustar en un entorno inigualable en la ciudad.

El sábado la actividad cobrará aún más protagonismo desde las doce del mediodía, con la preparación de espetos de sardinas y gambones. Estos productos serán el plato estrella de la jornada. Los asistentes podrán adquirir los tickets por un precio de cinco euros en establecimientos como Droguería Varo, Floristería Miguel Herrera y Papelería Las Descalzas, además de a través de los miembros de la Junta de Gobierno.

También podrán comprarse durante la celebración hasta agotar existencias, algo que en la primera edición ocurrió con rapidez debido a la alta demanda.

Música durante la jornada

Como viene siendo habitual, la música será otro de los pilares de la ‘Sardiná’ de Antequera. El viernes a las nueve de la noche el grupo Dr. Jones ofrecerá un concierto en directo para animar el ambiente desde el inicio de la fiesta. A partir de las once, DJ Castro tomará las riendas con una sesión pensada para los más jóvenes, prolongando la velada hasta altas horas con un gran repertorio de los temas más actuales.

La jornada del sábado seguirá la misma tónica. A las cinco y media de la tarde actuará el grupo Cuartocompás, con un repertorio que fusiona ritmos tradicionales y actuales.

Ya por la noche, a partir de las nueve, llegará el turno de ‘Los Curros’, uno de los grupos locales más seguidos por los vecinos de Antequera y comarca. La programación volverá a cerrarse con la presencia de DJ Castro a partir de las once de la noche, garantizando el mejor ambiente hasta la finalización de la actividad.

La iniciativa, que espera tener la misma acogida que en la primera edición, tiene como objetivo ofrecer una propuesta abierta a todos los públicos, en la que vecinos y visitantes puedan disfrutar de buena gastronomía, música variada y buen ambiente para dar la bienvenida al otoño.