Benadalid finaliza el programa ‘Andalucía Activa’

Un trabajador realiza una obra en una calle del pueblo / L.O.

Amanda Pinto

Benadalid

El Ayuntamiento de Benadalid ha concluido el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, un plan impulsado por la Junta de Andalucía mediante el que se ha contratado a tres trabajadores del municipio durante seis meses cada uno.

Los trabajos desarrollados han estado relacionados con el acondicionamiento, mejora y mantenimiento de calles, jardines y espacios públicos, así como con la prestación de servicios a los vecinos y vecinas mayores de la localidad. De esta manera, los contratos fueron dirigidos a un peón de albañilería, que comenzó su labor en diciembre, a una persona encargada del acompañamiento a personas mayores del municipio, que inició su trabajo en febrero, y a un peón de jardinería, que comenzó a continuación.

Una de las obras realizadas con este plan de empleo público / L.O.

El programa ‘Andalucía Activa’ ha sido una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo como incentivo a la contratación y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El importe de la subvención ha sido de 31.500 destinado a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

