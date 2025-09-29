Benadalid finaliza el programa ‘Andalucía Activa’

El Ayuntamiento de Benadalid ha concluido el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, un plan impulsado por la Junta de Andalucía mediante el que se ha contratado a tres trabajadores del municipio durante seis meses cada uno.

Los trabajos desarrollados han estado relacionados con el acondicionamiento, mejora y mantenimiento de calles, jardines y espacios públicos, así como con la prestación de servicios a los vecinos y vecinas mayores de la localidad. De esta manera, los contratos fueron dirigidos a un peón de albañilería, que comenzó su labor en diciembre, a una persona encargada del acompañamiento a personas mayores del municipio, que inició su trabajo en febrero, y a un peón de jardinería, que comenzó a continuación.

Una de las obras realizadas con este plan de empleo público / L.O.

El programa ‘Andalucía Activa’ ha sido una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo como incentivo a la contratación y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El importe de la subvención ha sido de 31.500 destinado a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.