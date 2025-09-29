Cuatro personas heridas tras ser atropelladas por un turismo en Arriate

Cuatro personas han resultado heridas tras ser atropelladas en la tarde de este domingo, 28 de septiembre, por un vehículo en una avenida de Arriate, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varias llamadas recibidas pasadas las 18.00 horas requerían asistencia sanitaria urgente para varios peatones que habían sido atropelladas por un turismo en la Avenida de Andalucía. Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local.

Los servicios sanitarios de la Junta atendieron a cuatro personas, dos de las cuales, una mujer de 26 años y otra persona de la que no han trascendido más datos, fueron evacuadas al Hospital Serranía de Ronda.