Inician los trabajos para habilitar una nueva zona de aparcamiento en Cártama Pueblo

El Ayuntamiento de Cártama ha iniciado los trabajos para habilitar una nueva zona de aparcamiento público en Cártama Pueblo con la que paliar la falta de estacionamientos.

Este nuevo estacionamiento gratuito se va a habilitar en una parcela de unos 600 metros cuadrados situada en la calle Cantabria y tendrá capacidad para unos 15 turismos, según han informado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), y el concejal de Servicios Operativos, Francisco Montiel, durante una visita a las obras.

"Esta actuación tiene como objetivo aliviar la falta de aparcamientos en el centro urbano, reducir la congestión del tráfico, facilitar el acceso a las zonas más concurridas y promover una movilidad más eficiente", ha explicado el regidor cartameño.

El aparcamiento de la calle Cantabria de Cártama tendrá capacidad para 15 turismos. / L.O.

Compromiso

El regidor ha afirmado que siguen buscando nuevos espacios para habilitar aparcamientos en las zonas con mayor demanda por parte de los vecinos y ha adelantado que también están trabajando para habilitar otra nueva zona de estacionamiento en El Sexmo.

Este nuevo aparcamiento se suma al que se abrió el pasado mes de mayo en Cártama Estación con unos 3.000 metros cuadrados y al estacionamiento habilitado junto al consultorio médico provisional o los aparcamientos en la urbanización Huerta Primera, con cerca de 1.000 metros cuadrados.

"A todas estas actuaciones también hay que sumarle la adecuación de otro terreno de otros 1.000 metros en El Sexmo y otras obras realizadas en distintas zonas del municipio, para la mejora a la hora de aparcar y la creación de nuevas plazas", según ha añadido el concejal de Servicios Operativos.