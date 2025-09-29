Deporte
Pujerra será sede del Trail de la Gran Vuelta al Valle del Genal 2025
El evento, que cuenta con casi 500 deportistas, se celebrará el 25 de octubre
Falta justo un mes para que se celebre la modalidad trail de la Gran Vuelta al Valle del Genal 2025, que en esta ocasión tendrá salida y meta en el municipio de Pujerra el próximo 25 de octubre.
Los casi 500 deportistas inscritos en la prueba deberán completar en un tiempo máximo de 12 horas un recorrido circular de 53 kilómetros de distancia, con salida y meta en Pujerra, y un desnivel positivo acumulado de unos 3.000 metros. La salida será a las 9 de la mañana y los participantes se adentrarán en el corazón del Alto Valle del Genal pasando en su recorrido por los municipios de Júzcar, Alpandeire y Faraján y por lugares tan emblemáticos como ‘Las Eras’, ‘Los Infiernillos’, ‘El Romeral’, ‘Los Tinajones’ o ‘El Jardón’.
Además, en esta ocasión el Trail Genal albergará el Campeonato de España Militar de CxM, en el que competirán hombres y mujeres representando a diferentes unidades del ejército.
XII edición de la Gran Vuelta al Valle del Genal
Por otro lado, los días 15 y 16 de noviembre Genalguacil acogerá la XII edición de la Gran Vuelta al Valle del Genal en sus modalidades individual y relevos. La carrera discurrirá por los 15 pueblos que componen el Valle del Genal, con 135 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de unos 6.700 metros que los participantes deberán completar en menos de 31 horas.
El Ayuntamiento de Pujerra ha animado a los participantes a aprovechar las semanas previas al evento deportivo para visitar el pueblo y la comarca, así como para correr y caminar por su amplia red de senderos.
