La Diputación mejora el firme de la carretera que conecta Villanueva de la Concepción y Almogía

La Diputación de Málaga ha destinado más de medio millón de euros (580.125€) a las obras de refuerzo de la carretera MA-3403, vía que conecta los municipios de Villanueva de la Concepción y Almogía.

Los trabajos se desarrollarán durante tres meses y afectarán a 7 kilómetros de vía, en la que se extenderá una capa de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor seguridad y comodidad en la conducción. Además, para la mejora del drenaje, se hormigonarán las cunetas, que actualmente son de tierra. Finalmente, se pintarán las líneas de señalización horizontal.

El objetivo final es corregir deformaciones de la calzada y subsanar las deficiencias del drenaje de las vías, incrementando así la seguridad vial.

Plan provincial

Se trata de una actuación enmarcada en el cuarto Plan de Refuerzo de Firmes de las Carreteras Provinciales 2024-2025, dotado con 5,2 millones de euros. En total, se intervendrán en un total de 63 kilómetros de 18 carreteras de las comarcas de, Antequera, la Axarquía Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce, que comunican o dan acceso a 22 municipios malagueños.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este martes la carretera para supervisar el inicio y óptimo desarrollo de los trabajos. En su intervención, la responsable ha subrayado que garantizar el buen estado de los 860 kilómetros que conforman las 118 carreteras de la red viaria provincial constituye una prioridad para la institución.