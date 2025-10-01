Varias asociaciones de Coín reciben fondos solidarios de la subasta del mejor lote de Tomate Huevo Toro

El salón de actos del Ayuntamiento de Coín ha acogido la entrega de los cheques solidarios recaudados en la tradicional subasta de la caja ganadora del Concurso al mejor lote de Tomate Huevo Toro, celebrada el pasado 15 de agosto.

La subasta la ganó Francisco José Jiménez que adquirió por 18.000 euros la mejor caja de Tomate Huevo de Toro perteneciente al productor Daniel García Plaza, una cifra récord que se ha destinado íntegramente a fines solidarios.

Los 18.000 euros se han repartido de manera solidaria entre la Asociación Alzheimer Coín, AFA Acoal; la Asociación Decolores - Familias con Diversidad Funcional; la Fundación Solidaria Luna Nueva dedicada a la Ayuda Humanitaria; la Asociación Huellas Terapéuticas, que realiza terapias asistidas para niños con discapacidad con el apoyo de perros; la Asociación de Fibromialgia de Coín, Aficoin y la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC que trabaja para prevenir, detectar, acompañar y financiar la investigación del cáncer con una atención integral al paciente.

La asociación de ayuda humanitaria Luna Nueva recibió uno de los cheques de 3.000 euros de la subasta del mejor lote de Tomate Huevo de Toro. / L.O.

Durante el acto, Francisco José Jiménez subrayó que llevaba tiempo con la idea de contribuir a un fin solidario y que vio en esta ocasión "un momento propicio para hacer un buen reparto entre asociaciones cercanas que tienen un fin social".

Solidaridad

El acto ha contado con la presencia de Leonor García-Agua de Sabor a Málaga, Antonio González, primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Coín, Belén González concejala de Asuntos Sociales del ayuntamiento de Coín, Pepe Cobos de Bodegas El Pimpi y José Carlos García Farfán, presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, junto a representantes de las asociaciones agraciadas.

Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro, en Coín / La Opinión

Leonor García-Agua, representante de la marca Sabor a Málaga, agradeció públicamente la implicación ciudadana y recordó que, como administración pública, "tenemos que estar con la gente que lo necesita y con la gente que trabaja para el que lo necesita".

El empresario Pepe Cobos, de Bodegas El Pimpi, destacó la generosidad de las iniciativas solidarias: "La filosofía de todo empresario es devolver a la sociedad algo de lo que esta le da", y qué mejor manera de hacerlo que "a través de las asociaciones que tanto bien hacen".

Y el presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, José Carlos García Farfán, agradeció expresó la labor que hacen las entidades beneficiadas y la puja que hizo Francisco José Jiménez "con la que se van a poder llevar a cabo grandes proyectos".

El acto volvió a poner de relieve que el Tomate Huevo Toro, además de ser un producto agrícola de excelencia, se ha consolidado como un emblema de solidaridad y compromiso social, capaz de generar beneficios que trascienden lo gastronómico y repercuten directamente en el bienestar de la comunidad.