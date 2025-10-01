La Junta destina 1,34 millones a caminos rurales de Alhaurín el Grande

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha mantenido esta semana una reunión con el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez Beltrón, para analizar las actuaciones acometidas en caminos rurales del municipio por la Junta de Andalucía.

«Desde 2019 con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno la intervención en esta localidad alcanza una inversión de 1,34 millones de euros», ha destacado el delegado de la Junta, «con actuaciones de emergencia para la reparación de los caminos dañados por fenómenos metereológicos adversos y la modernización de las vías que así lo han requerido en esta localidad».

Fernando Fernández ha repasado las iniciativas acometidas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que suman un total de 16 actuaciones de emergencia asimilables a catástrofes, por una cuantía de 586.200 euros, así como la ejecución de otros tres proyectos de modernización con una inversión superior a 758.300 euros.

En su visita al municipio de la comarca del Guadalhorce, el delegado territorial se ha desplazado junto al alcalde de la localidad al Camino de Borrajo, donde se ha concluido la actuación de emergencia para reparar los daños provocados por las borrascas producidas en el mes de marzo.

«Es necesario que estas infraestructuras, que dan acceso a las explotaciones ganaderas y agrícolas, estén en perfecto estado» ha dicho el delegado.