Seguridad
Cártama instala 38 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad vial y agilizar la movilidad
Se han instalado en los cruces con mayor índice de siniestralidad y en aquellos otros con mayor volumen de tráfico
El Ayuntamiento de Cártama ha instalado 38 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad y hacer un seguimiento del tráfico en el municipio.
El alcalde del municipio, Jorge Gallardo (POSE), ha explicado que el objetivo es "mejorar la labor de la Policía Local en materia de seguridad vial y la fluidez del tráfico en las principales vías de la localidad".
Las cámaras de videovigilancia permitirán monitorizar de manera constante el tráfico en el municipio desde la Jefatura de la Policía Local e identificar las conductas imprudentes, además de disuadir ante posibles infracciones.
Dispositivos
El nuevo sistema de videovigilancia, que ya se encuentra operativo casi en su totalidad, contará con 8 cámaras lectoras de matrículas repartidas en diferentes puntos de la localidad.
Los dispositivos se han instalado en los cruces con mayor riesgo de accidentalidad así como en las vías de acceso que acumulan un mayor flujo de vehículos, incluyendo puntos como la entrada a la Estación de Cártama; el Cruce de la Estación; Santo Cristo; la Carretera de Coín o Sierra de Gibralgalia, entre otros.
Ampliación
La Policía Local de Cártama ya trabaja en una segunda fase para la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia. "Estamos estudiando posibles ubicaciones que se incluirían en una segunda fase para completar la red de videovigilancia que se sumaría al resto de medidas en materia de seguridad impulsadas desde el Consistorio", afirman.
