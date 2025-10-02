La Junta recibe 22 ofertas para la autovía del Guadalhorce, con 57 millones de inversión

La Junta de Andalucía ha recibido 22 ofertas de empresas (21 UTE y una en solitario) interesadas en retomar la autovía del Guadalhorce en el tramo entre Casapalma y Cerralba, en la provincia de Málaga, actuación en la que la Consejería de Fomento tiene previsto invertir casi 57 millones de euros.

La titular del departamento, Rocío Díaz, ha expresado este jueves su satisfacción por "la gran concurrencia, con las principales empresas del sector", interesadas en retomar una obra que han tenido que "recuperar prácticamente desde cero". "Nos encontramos un proyecto antiguo, desactualizado y que debía superar nuevamente el trámite ambiental tras 15 años de parálisis", ha dicho.

Esta inversión, que resulta clave para reforzar las comunicaciones del interior de Málaga con la capital, supondrá "un revulsivo económico y de movilidad para los municipios del Valle del Guadalhorce", ha asegurado la consejera.

La actuación tendrá continuidad con proyectos en otros ocho kilómetros del eje Málaga-Campillos-Ronda, que actualmente están en fase de redacción, como el tramo Cerralba-Zalea, también en la A-357, y la duplicación de vía de los accesos de Ronda en la A-367.

El pasado julio, la Junta licitó por 56.906.462 euros la conversión en autovía del tramo Casapalma-Cerralba de la carretera A-357, una infraestructura "olvidada desde 2010", según Díaz. Las obras incluyen la construcción de una autovía en un tramo de 4,2 kilómetros en la A-357, comprendido entre el final de los ramales del enlace de Casapalma (Cártama), ya construido, y Cerralba (pedanía de Pizarra).

La nueva carretera se conformará como una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno; arcenes exterior e interior de 2,5 y un metro, respectivamente; mediana de diez metros y bermas de un metro.

Los trabajos de este tramo de autovía entre Casapalma y Cerralba ya pasaron por el Consejo de Gobierno y fueron adjudicados en enero de 2010, pero no llegaron a comenzar y el contrato se tuvo que resolver cerca de una década después con un sobrecoste para la administración cercano al medio millón de euros, ha recordado la Consejería.