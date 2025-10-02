Seguridad
Mijas impulsa una campaña sobre el uso de patinetes eléctricos
En una primera fase, las actuaciones estarán centradas en informar y trasladar buenas prácticas a los usuarios y que la normativa se conozca
El Ayuntamiento de Mijas presentó ayer una campaña de concienciación vecinal sobre el uso de los patinetes eléctricos, tras la enmarca en vigor de nueva Ordenanza de Tráfico y Circulación, aprobada el pasado mes de agosto, que regula de manera específica los vehículos de movilidad personal.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cuevas (Vox), explicó que «en esta primera fase, las actuaciones estarán centradas en informar y trasladar buenas prácticas a los usuarios. Queremos que la normativa se conozca y se entienda, porque sólo desde el conocimiento se puede fomentar una movilidad responsable».
La ordenanza establece que los patinetes eléctricos no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, deben respetar semáforos y señales, y no pueden superar los 25 kilómetros por hora. Además, se prohíbe conducir con auriculares o sin alumbrado, tanto de día como de noche. Estas normas están respaldadas por un régimen sancionador que contempla multas desde los 50 euros, como en el caso de circular sin timbre o sin luces, hasta los 500 euros, en supuestos graves como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
