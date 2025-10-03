Antequera consigue la mayor inversión europea de su historia: 10 millones de euros para proyectos estratégicos

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha dado a conocer hoy viernes 3 de octubre en rueda de prensa la resolución provisional por la que el Ayuntamiento de Antequera recibirá más de 10 millones de euros de fondos FEDER, en el marco del programa 2021-2027 para Planes de Actuación Integrados (PAI).

Se trata de la mayor inversión de origen europeo obtenida por la ciudad en toda su historia, «resultado de un intenso trabajo técnico y político» para el diseño y presentación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), aprobada por el Pleno municipal en octubre de 2024.

Al respecto, el alcalde ha subrayado que «no se trata de una lluvia de millones ni de un premio de lotería, sino del fruto de un esfuerzo colectivo enorme, con proyectos trabajados y justificados uno a uno, y que ahora Europa reconoce como prioritarios para el desarrollo de nuestra ciudad», ha celebrado.

Barón ha recordado que Antequera solicitó inicialmente en torno a 15 millones de euros, pero que la dotación ha sido ajustada para permitir el reparto entre un mayor número de municipios debiendo esperar ahora a la resolución definitiva para concretar todo el programa de actuaciones. «Aun así, son más de 10 millones de euros que cambiarán la fisonomía de Antequera y mejorarán la vida de nuestros vecinos», ha añadido.

Proyectos incluidos en la Estrategia EDIL

La EDIL, oncebida como hoja de ruta a medio y largo plazo para el desarrollo sostenible de Antequera, ya recogía varias de las actuaciones que ahora verán la luz gracias a los fondos europeos: el corredor verde circular de Antequera, la adecuación del entorno y del entorno del Nacimiento de la Villa, la eficiencia energética en la barriada Manuel Flores, el sistema de alerta temprana para detección de incendios en parajes naturales, la digitalización integral del ciclo del agua en Aguas del Torcal, la zona de acogida de autocaravanas, la mejora del complejo de la Escuela de Empresas, la plataforma de gestión turística inteligente y la digitalización de visitas culturales.

Impacto histórico y próximos pasos

La resolución provisional, publicada el 1 de octubre, asigna a Andalucía 735 millones de euros del total estatal de 1.774, correspondiendo a Antequera esos 10 millones de euros que suponen la mayor inyección de fondos europeos recibida jamás por la ciudad.

El alcalde ha destacado también que los fondos incluyen recursos para proyectos, equipos técnicos y gestión administrativa, lo que permitirá su correcta ejecución. Además, ha avanzado que el Ayuntamiento ya mantiene conversaciones con entidades financieras para disponer de liquidez anticipada mientras llegan las transferencias de Europa.

El regidor ha concluido agradeciendo el trabajo de todo el equipo de Gobierno y especialmente del área de Urbanismo y Fondos Europeos. «Este éxito demuestra que Antequera tiene un gran equipo humano detrás y que, gracias a ello, podemos afrontar con ilusión un programa millonario que marcará el futuro de la ciudad».