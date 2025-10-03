Antequera registra sin previo aviso una solicitud de empadronamiento colectivo de 66 inmigrantes en el Hotel Las Pedrizas

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha manifestado este viernes en rueda de prensa su preocupación por la llegada masiva de personas inmigrantes al municipio, una decisión adoptada por el Gobierno de España «sin comunicación, ni coordinación previa» con la institución local, ni con la Junta de Andalucía, según ha señalado el regidor.

El Ayuntamiento de Antequera es conocedor de este hecho desde el martes, tras registrarse una solicitud colectiva de 66 empadronamientos de personas inmigrantes hospedadas en el Hotel Las Pedrizas a través de la Asociación Engloba, sin que, según el primer edil, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones haya ofrecido información oficial sobre su procedencia, condiciones de acogida o previsiones de estancia. La petición llegó acompañada de documentación de la Policía Nacional, lo que confirmaría que el Ejecutivo central era conocedor de la situación.

Ante esta situación, el alcalde Manolo Barón ha remitido una carta oficial a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, solicitando explicaciones «inmediatas y detalladas» referidas a la llegada a la ciudad de personas inmigrantes en general, y en particular, de menores no acompañados si los hay, dentro de los mecanismos de traslado impulsados al respecto por el Ministerio.

En este sentido, el alcalde también ha solicitado información sobre qué recursos y apoyos contempla el Gobierno de España para garantizar la correcta atención de estas personas, así como la adecuada coordinación con el Ayuntamiento.

El regidor ha recordado que Antequera es una ciudad solidaria y comprometida con la acogida, como se demuestra con la colaboración histórica con entidades como Fundación Prolibertas, CEAR, Málaga Acoge o la propia ENGLOBA. Sin embargo, ha advertido de que «la solidaridad debe ir acompañada de una gestión seria, clara y coordinada sobre todo por el bienestar de estas personas que se encuentran en una situación tan delicada y crítica». De hecho, el hotel solo cuenta con 20 habitaciones y 40 plazas, por lo que, a juicio de Barón, es incompatible.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Antequera ha exigido al Gobierno de España «transparencia, planificación y respeto institucional», para la correcta acogida de personas inmigrantes, «que no puede gestionarse de forma unilateral ni improvisada», ha concluido.