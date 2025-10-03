Endesa duplica la potencia eléctrica de la subestación de San Augusto en Tolox

Endesa ha instalado un nuevo transformador de 25 megavatios (MVA) en la subestación eléctrica San Augusto, ubicada en Las Millanas, en el término municipal de Tolox. Esta nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión de más de un millón de euros, ha permitido duplicar la capacidad de transformación de la instalación, pasando de 20 MVA a 45 MVA, lo que redundará en la calidad del servicio de la comarca de la Sierra de las Nieves, han indicado en un comunicado.

La instalación del nuevo transformador, con un peso superior a las 48 toneladas, ha requerido la utilización de una grúa de gran tonelaje y la participación de más de 50 profesionales a lo largo de todo el proceso de ejecución. Este nuevo transformador está equipado con la más avanzada tecnología en cuanto a digitalización, lo que permite reducir los tiempos de actuación en caso de una puntual incidencia.

La subestación San Augusto realiza conversiones de 66 kV a 20 kV (kilovoltios), lo que implica el cambio de alta a media tensión. Además, esta infraestructura cuenta con la salida de 7 líneas de media tensión y 2 líneas de alta tensión, distribuyendo la energía a todo el término municipal.

Estas obras forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.