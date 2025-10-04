Condenado por intentar matar a un conocido con un garrote de madera en Almáchar

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a cinco años de internamiento en un centro adecuado para el tratamiento de su drogadicción y otros cinco de prisión por intentar matar a un conocido con un garrote de madera en la localidad malagueña de Almáchar.

El procesado, que durante el juicio reconoció los hechos y se conformó con la petición del ministerio público, tendrá que indemnizar a la víctima con 37.594 euros por las lesiones y secuelas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

El Tribunal prohíbe al acusado aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros o comunicar con la misma por cualquier medio o procedimiento durante quince años y también le impone cinco años de libertad vigilada, todo ello contado a partir de su excarcelación o cumplimiento de la medida de seguridad.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se remontan a marzo de 2022, sobre las 11.00 horas, cuando el acusado "con ánimo de acabar con la vida" de la víctima, acudió a su domicilio y al abrirle la puerta exhibió lo que parecía un revólver plateado.

La víctima, asustada, cogió un garrote de madera y se lo lanzó al acusado, pero éste lo cogió y lo golpeó reiteradamente, hasta que quedó inconsciente, momento en que el procesado creyendo que había muerto, trató de limpiar la vivienda de las manchas de sangre con lejía y luego se fue sin dar aviso a nadie.

El Tribunal indica que no ha quedado acreditado si el revólver era real o simulado, pero sí afirma que fue apto para confundir a la víctima.

El hombre necesitó intervención quirúrgica y permanecer varios días en la UVI debido a las lesiones que sufrió en la cara y en el cuerpo, que le han dejado diversas secuelas.

El acusado fue detenido en marzo de 2022 e ingresó en prisión por orden del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de Vélez Málaga hasta diciembre de 2022, cuando salió en libertad bajo fianza.

Los magistrados consideran probado que cuando ocurrieron los hechos el acusado era drogodependiente y tenía sus facultades volitivas e intelectivas gravemente afectadas, por lo que se le ha estimado la eximente incompleta de enajenación mental y la de reparación de daño, porque ya ha consignado 20.000 euros de la responsabilidad civil que tiene que pagar.