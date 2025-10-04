Dcoop forma en Antequera a medio centenar de maestros molineros para almazaras

El gigante del aceite de oliva en España, el grupo Dcoop, no se conforma con su liderazgo en cuanto a la comercialización del aceite de oliva virgen extra. En unos mercados tan competitivos como los actuales y en plena incertidumbre por culpa de los aranceles impuestos por Donald Trump, la macrocooperativa acaba de organizar un curso de cuatro jornadas dirigido a medio centenar de maestros molineros que en breve empezarán a trabajar la aceituna recién cosechada en sus almazaras.

Mejorar rendimiento y producción

Mejorar la calidad de las producciones y el rendimiento en estas labores tradicionales es el permanente objetivo que aúna a técnicos, maestros y operarios con mayor o menor experiencia. Antequera por unos días se ha convertido en capital estatal para este gremio, según ha comunicado la propia Dcoop. Durante cuatro días se ha combinado la formación teórica y práctica para dar a conocer «las necesidades de producir aceites de calidad y mejorar la eficacia en el trabajo a desarrollar».

Para la firma con sede central en territorio malagueño es fundamental mantener al frente la innovación tecnológica y la trazabilidad de sus producciones, pues son «pilares que sustentan la estrategia de este grupo cooperativo». Y no sólo se ha enseñado a manejar la maquinaria de última generación que se emplea en las almazaras más modernas, también se ha mostrado cómo «mejorar la limpieza de todas las instalaciones», a modo de «mantenimiento preventivo», que permite ahorrar costes, o cómo arreglar las averías más frecuentes.

Justo esta semana se han dado a conocer detalles sobre un primer cálculo oficial, acerca de hasta dónde podrá llegar la producción de aceite de oliva este año. Frente al optimismo que semanas atrás mostraban algunos portavoces de los propios productores malagueños, las previsiones en el ámbito autonómico rebajan el optimismo. Recordemos que mientras Málaga aún sufría hace un año los graves efectos de la sequía, con pérdidas en la aceituna de mesa producida en el Guadalhorce de hasta un 90%, otros territorios andaluces habían logrado salir de esa situación.

Reducción en la producción

Por este motivo, aunque hay zonas de la provincia de Málaga que mejorarán su rendimiento hasta en un 40%, otros territorios de la comunidad autónoma reducirán sus cifras de producción hasta en un 20%. El cálculo que de momento maneja la Junta, a la espera de que arranque la cosecha y se puedan afinar los cálculos, apunta a una reducción media del 5% en el cómputo global de toda Andalucía. Es aún pronto no obstante, porque frente a un septiembre más seco de lo habitual, aún podrían registrarse nuevos frentes lluviosos, que alivien el déficit que se acumula desde el pasado abril.