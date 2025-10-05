La alcaldesa de Mijas valora el interés de El Salvador en la industria turística de la Costa del Sol en el CIOMijas

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha recibido este domingo en el CIOMijas a la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, en el marco de su agenda en España, que ha incluido también una estancia en Madrid.

El motivo de la visita se debe a que el Ministerio de Turismo de El Salvador pretende implantar el diseño y el modelo de formación en hostelería y Turismo del Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (CIOMijas), con el objetivo de trasladar al país americano su fórmula de preparación de futuros profesionales en esta industria.

Esta jornada está coorganizada por el CIOMijas --dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía-- y la Cámara Salvadoreña de Turismo.

Durante el acto, Mata ha valorado el interés de El Salvador "en la industria turística de Mijas y de la Costa del Sol, en la que la formación de los profesionales es básica". "El modelo de éxito del CIOMijas es exportable, porque se basa en la excelencia en la formación, y porque somos un destino turístico no sólo consolidado y líder, sino también innovador", ha explicado.

CIOMijas

El CIOMijas forma parte de la red de centros de formación para el empleo del Servicio Andaluz de Empleo, y que tiene el objetivo prioritario de ser un activo importante en la alta cualificación de profesionales de la hostelería, el turismo y el ocio en Andalucía. En el último curso académico ofreció 17 cursos de diferentes disciplinas para alrededor de 200 alumnos.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que la provincia de Málaga "lleva desde enero de 2023 batiendo récords interanuales de contratación en el sector turístico, y que actualmente hay 116.000 trabajadores dados de alta según las estadísticas oficiales, lo que representa el 30% del total andaluz". "Ello se debe a la pujanza de esta industria, pero también a la calidad de formación y a la profesionalidad de los trabajadores que salen de nuestros centros formativos", ha añadido.

Por su parte, la ministra Valdez ha explicado que esta importación del modelo del CIOMijas supondrá "un antes y un después en la estrategia de competitividad del país". "Queremos hacer que la juventud se interese por el sector turístico para desarrollar su carrera profesional, pues en El Salvador hay 3.900 empresas que generan unos 300.000 empleos y es imprescindible capacitar a los futuros profesionales".

A la visita también han acudido los concejales de Turismo, Francisco Jerez; Economía, Mario Bravo, y Playas, Daniel Gómez, así como la directora del CIOMijas, Raquel Hidalgo. La comitiva salvadoreña ha estado formada por Jessica Flores, directora de Comunicaciones; Carolina Cerna, directora de Relaciones Internacionales, y Carlos Umaña, Presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo.