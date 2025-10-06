Más de 600 personas podrán disfrutar de rutas de senderismo que la Diputación oferta

Más de 600 personas podrán disfrutar de las rutas de senderismo que la Diputación de Málaga oferta para los meses de octubre y noviembre. El programa de esta temporada incluye un sendero de dificultad baja entre Pizarra y Álora, uno de dificultad media de entre Atajate y Alpandeire, y uno de dificultad alta entre Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

Al respecto, han precisado que habrá salidas para las tres rutas los domingos 26 de octubre y 9, 16 y 30 de noviembre. Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, que ha recordado que se trata de rutas guiadas interpretativas en las que los participantes tienen la oportunidad de conocer los senderos y paisajes, la flora, la fauna, la geología y el patrimonio histórico de la provincia. La actividad está abierta a mayores de 14 años, y puesto que el desplazamiento es en autobús y las rutas se realizan en grupos numerosos, no se permite llevar mascotas.

Las inscripciones se podrán realizar a través de https://www.gransendademalaga.es/es/4264/actividades desde dos semanas antes de cada ruta. Así, las inscripciones para la ruta del 26 de octubre se podrán realizar desde el 14 de octubre. Las inscripciones para el 9 de noviembre estarán abiertas desde el 27 de octubre; para el 16 de noviembre abrirán el 3 de noviembre; y para el 30 de noviembre estarán disponibles desde el 17 de noviembre.

Para poder inscribirse es necesario obtener previamente el código de 'Gran senderista'. La Diputación cubre la licencia federativa de los senderistas y el seguro de accidentes de ese día, y ofrece autobuses hasta la cabecera de la ruta que saldrán desde la sede de la Diputación, en calle Pacífico, 54, a las 8.00 horas. Los participantes deben llegar 15 minutos antes y presentar su DNI y el número de inscripción, que pueden llevar en soporte digital o en papel.

Cartel de las rutas de senderismo / L.O.

Senderos

El sendero de dificultad técnica baja es la etapa dos de la Gran Senda del Guadalhorce (GR 248), que discurre entre Pizarra y Álora. Es una ruta lineal de 10,5 kilómetros cuyo recorrido se estima en tres horas. La ruta de dificultad media une el Sendero de los Huertos y la etapa cinco9 de la Gran Senda de la Serranía de Ronda (GR 141), y recorre de forma lineal diez kilómetros entre Atajate y Alpandeire. Se puede recorrer en unas cuatro horas y media.

La ruta de dificultad más alta comprende el sendero de pequeño recorrido Sierra de San José y la etapa once de la Gran Senda de Málaga (GR 249). Este itinerario lineal recorre 14,3 kilómetros entre Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario en aproximadamente seis horas.