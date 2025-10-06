Alpandeire finaliza el programa ‘Andalucía Activa’

El Ayuntamiento Alpandeire ha finalizado el programa de empleo ‘Andalucía Activa’, una iniciativa impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía como incentivo a la contratación, con el objetivo de fomentar el empleo y mejorar la empleabilidad, y con cargo a los fondos recibidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que ha permitido la contratación en Alpandeire de cuatro trabajadores durante seis meses cada uno.

Los empleos ofrecidos en Alpandeire han estado relacionados con la limpieza de caminos y veredas, acompañamiento a personas mayores, reparaciones en vías públicas y edificios municipales y servicio de limpieza y mantenimiento en calles y edificios públicos.

A finales de 2024 inició su labor el primero de los trabajadores, encargado de limpieza de caminos y veredas, y en los meses siguientes desarrollaron su labor los restantes.

Alpandeire se adhirió al programa ‘Andalucía Activa’ a través de una línea dirigida a ayuntamientos con hasta 50.000 habitantes, que ha permitido la contratación de personas de entre 18 y 35 años, así como de 45 años o más. Esto ha ayudado a los jóvenes a adquirir experiencia y a los mayores a reintegrarse al mercado laboral.

La iniciativa ‘Andalucía Activa’ ha contribuido a promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas facilitando la adquisición de experiencia laboral y competencias profesionales vinculadas a una ocupación.