Antequera rinde homenaje a la mujer antequerana

'A todas las mujeres de Antequera' va dedicado el nuevo espacio al aire libre que la ciudad ha inaugurado este lunes 6 de octubre en el área residencia de Parque Verónica. Su principal valor son las placas que desde ya lucen los nombres de una docena de mujeres célebres, anónimas o representativas que han nacido, vivido o están muy ligadas a la ciudad del Torcal, desde la época romana, hasta la actualidad.

La beata Madre Carmen del Niño Jesús; la poeta Cristobalina Fernández; la cantante Pepa Niebla; la actriz Kiti Mánver; la cantaora María Barrús, conocida como la 'Niña de Antequera'; Acilia Plecusa de la época romana; Magdalena de la Linde; María Jesús Díaz Caballero; Puri Campos; Carmen Acedo y Pepi Sánchez.

El alcalde antequerano, Manuel Barón, con una de las placas / L.O.

Todas ellas son las protagonistas que han sido seleccionadas a través de un proceso de participación ciudadana que ha contado con la colaboración directa de los centros educativos de la ciudad. Por último, una duodécima placa que rinde homenaje al conjunto de todas las mujeres antequeranas.

La consejera de consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda Rocío Díaz, ha estado presente en la apertura del parque, cuya obra ha contado con un presupuesto total de 300.000 euros cofinanciado por la Junta de Andalucía y fondos europeos en el marco del Plan Vive Tu Ciudad.

Una imagen del parque / L.O.

"No hay nada más bonito que destinar un espacio público de la ciudad a rendir homenaje a las mujeres que han hecho mucho por Antequera, pero también a las que hoy en día son el presente de la ciudad e inspiración para otras en el futuro", ha subrayado la consejera.

Cuatro de la docena de placas instaladas en el parque / L.O.

El alcalde, Manolo Barón, ha presidido el acto arropado por decenas de familiares de las homenajeadas, algunas allí presentes. "Hoy es un día importante, damos un paso para ese reconocimiento de todo lo que significa la equidad, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en una sociedad moderna como es la antequerana y la andaluza, estableciendo políticas reales como las que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento sigue cumpliendo con esos objetivos", ha subrayado el regidor.

El parque se concibe como un espacio vivo con el propósito de homenajear a más mujeres de esta ciudad.

Placa que homenajean a una docena de mujeres célebres, anónimas o representativas de Antequera / L.O.

Actuaciones

Además de la colocación de las placas, la actuación en sí ha consistido en la creación de una senda peatonal y ciclista destinada al uso ciudadano. De esta forma, se ha eliminado la calzada para los vehículos, se ha llevado a cabo la reforestación del área, la instalación de alumbrado con energías renovables, la incorporación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de la accesibilidad del recinto.

El parque incluye zonas de juegos infantiles, áreas de descanso y paseo con bancos y sombra; recorridos para la contemplación de especies autóctonas, espacios de reunión y foros y zonas de agua.