El subdelegado del Gobierno inaugura la nueva sede del SEPE y el SAE en Álora

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha inaugurado este lunes las nuevas oficinas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Álora, que ha supuesto una inversión de 496.800 euros financiados por el Gobierno de España.

Al acto han asistido la delegada territorial de Trabajo, de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez, el alcalde de Álora, Francisco Martínez (PSOE), y el director provincial del SEPE, Manuel Pérez.

Las nuevas oficinas cuentan con una superficie de 414 metros cuadrados gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento de Álora de un local contiguo de casi 140 metros cuadrados, "que ha permitido unir dos locales contiguos alcanzando un espacio suficiente para dar cabida a los empleados y empleadas públicos del SEPE y del SAE que prestan aquí su servicio", según ha explicado el subdelegado Javier Salas.

Actividad

La ampliación de las instalaciones era una necesidad desde hace tiempo como demuestra la actividad de la oficina de Álora, en la que en 2024 se tramitaron 10.650 expedientes y este año, hasta el 30 de septiembre, se han tramitado ya 11.312.

Las oficinas del SEPE y del SAE de Álora se mantienen en la calle Jazmín. / L.O.

Además, el pasado mes de agosto hubo 2.545 beneficiarios del Régimen General en la nómina de agosto y 309 del Sistema Especial Agrario.

En esta oficina trabajan 15 técnicos de empleo: 10 del Servicio de Empleo Público Estatal y 5 del Servicio Andaluz de Empleo.

Javier Salas ha indicado también que dentro de las subvenciones que ofrece el SEPE a los Ayuntamientos a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), "Álora ha recibido este año 555.259,50 euros en total, 489.850.65 en la modalidad de Garantía de Rentas, y 65.408,85 en cuanto a la modalidad de Empleo Estable".

Las nuevas oficinas del SEPE y del SAE en Álora se han ampliado con varios locales contiguos. / L.O.

Servicios

La delegada de Empleo, Carmen Sánchez, ha añadido que esta oficina atiende 6.853 personas demandantes de empleo, de las que 4.152 son desempleadas que acuden a este centro, no sólo desde Álora, también lo hacen desde Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela y Pizarra.

Carmen Sánchez ha destacado que la asistencia presencial de los usuarios ya no es tan necesaria, gracias a los servicios digitales, con la incorporación de la consulta y la modificación de la demanda de empleo, tanto en la web como en la App, incluida la ocupación profesional, que hasta ahora solo podía modificarse de manera presencial en las oficinas. Además, se puede hacer online la primera inscripción como demandante de servicios de empleo; o la activación de manera directa de la demanda de empleo sin necesidad de desplazarse a la oficina.

Colaboración

El subdelegado del Gobierno ha destacado la colaboración de la Junta de Andalucía en la licitación de las obras de las nuevas dependencias.

Javier Salas ha recordado que "Andalucía y sus entidades locales están recibiendo en los últimos años las mayores transferencias de financiación del Gobierno en su historia".

Plan Renove

La construcción de esta nueva sede forma parte del Plan Renove que el Gobierno puso en marcha para mejorar las dependencias de Empleo que comparten SEPE y SAE en Andalucía.

Javier Salas ha señalado que dentro de este plan, el Gobierno central "ha destinado más de 5 millones de euros para la mejora de oficinas de empleo en Álora, Antequera, El Palo y Capuchinos en Málaga, Torrox, Benalmádena, Estepona, Marbella-Las Palomas y San Pedro Alcántara".