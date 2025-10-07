La Villa Romana de la Estación de Antequera abre al público con visitas guiadas y horario fijo

Era un reclamo desde que terminó su rehabilitación y hoy por fin se ha hecho realidad. La Villa Romana de la Estación de Antequera abre de nuevo oficialmente al público esta vez con un programa de visitas guiadas y un horario fijo.

Los visitantes siempre irán acompañados con ‘anfitriones’, especialistas que realizarán un recorrido riguroso por el que es ya uno de los enclaves arqueológicos suburbanos más relevantes de toda la Península Ibérica, ofreciendo una experiencia única para conocer la historia y el modo de vida de la época.

La ciudad de los Dólmenes y El Torcal suma así un nuevo recurso turístico que será gestionado por la Fundación Ciudades Medias ‘Tu Historia’. Cada pase cuenta con un aforo limitado de 35 personas, por lo que se requiere previa inscripción. Los interesados deberán solicitar plaza en el Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) de forma presencial o a través de los números de teléfono 952 708 300 / 687 946 945.

La Villa Romana de Antequera alberga el mosaico más grande de la Península Ibérica. / L.O.

Visitas, horarios y precios

En un principio, se han establecido cuatro modalidades de visitas: la del público en general, los lunes y sábados a las diez y media de la mañana, y los domingos a las doce; la de grupos, centros educativos y asociaciones, de martes a viernes, a las diez y media y a las doce; y, por último, las visitas combinadas, que permiten recorrer en una misma mañana la Sala Roma del MVCA y el yacimiento. Esta última modalidad estará disponible tanto para el público en general (los domingos) como para los centros educativos y colectivos (de martes a viernes).

Los precios oscilan entre los 3 y 12 euros, con descuentos especiales para mayores de 65 años, niños y titulares de la Tarjeta Amig@CMCA. La entrada general para adulto es de 5 euros.

La villa romana de Antequera destaca por la amplitud de sus mosaicos. / L.O.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón (PP), la teniente de alcalde de Turismo y Comercio, Ana Cebrián, y el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, José Medina Galeote, han anunciado la puesta en marcha del programa junto con el director del MVCA, José Escalante, y Matilde de Talavera en representación de ‘Tu Historia’.

«Antequera vuelve a sumar un espacio patrimonial de primer nivel a la oferta cultural y turística de la ciudad, ahora con un horario estable para que tanto los antequeranos como los visitantes puedan conocerlo en profundidad», ha subrayado el regidor.

Expectación

Por su parte, Cebrián ha recordado que en las dos últimas ediciones de ‘Luz de luna’ se ofrecieron pases nocturnos que reunieron a cerca de 280 visitantes, «lo que demuestra la gran expectación existente y la necesidad de dar un paso más con visitas regulares durante todo el año».

El concejal de Cultura ha indicado que la Villa Romana de Antequera «constituye un ejemplo único del esplendor romano en la zona» y que las visitas guiadas permitirán comprender mejor el contexto histórico y patrimonial de la Antequera romana.