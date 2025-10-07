Transporte público
El Ayuntamiento de Ronda municipalizará el servicio de transporte urbano
Toma esta decisión tras quedar desierta la licitación, al no recibir ofertas pese a la inversión prevista de más de cuatro millones en diez años
El Ayuntamiento de Ronda municipalizará el servicio de transporte urbano de la ciudad, según ha explicado la alcaldesa, María de la Paz Fernández, después de que este lunes se haya reunido la junta de gobierno local.
Así, en el seno de este órgano, el competente, se ha declarado desierta la licitación de este servicio que se había realizado de nuevo, ya que ha quedado desierta al no recibir ninguna oferta por parte de empresas del sector.
El Ayuntamiento había dispuesto una inversión de más de cuatro millones en diez años. Han recordado que el Ayuntamiento ha intentado que "esta vía se consolidase con éxito y que fuese, por tanto, una empresa la encargada de prestar el servicio".
"Pese a los esfuerzos hechos por el Ayuntamiento, no se ha recibido ninguna oferta. Lo hemos intentado de diversas formas, con el propósito de mejorar el servicio y de que éste fuese eficiente", ha declarado la regidora.
A partir de ahora, el Ayuntamiento estudiará cómo ofrecer este servicio de forma directa, mientras que el mismo se seguirá prestando como en la actualidad. Así, se bajara que sea una empresa municipal la que lo asuma o el propio Consistorio. Fernández ha precisado que se estudiará el coste del servicio, el alquiler por renting de los vehículos y la contratación del personal.
