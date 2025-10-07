Euromillones deja el premio de 'El Millón' a un boleto validado en Ardales

La Administración de Loterías número 1 de la localidad malagueña de Ardales ha validado el premio de 'El Millón' de 'Euromillones' de este martes, 7 de octubre de 2025, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo no ha dejado ningún afortunado de primera categoría, cuya combinación ha sido 24, 39, 48, 43 y 42, siendo los números estrellas el 5 y el 8. La recaudación del sorteo ha ascendido a 36.953.653 euros en total.