Sorteos
Euromillones deja el premio de 'El Millón' a un boleto validado en Ardales
EP
Málaga
La Administración de Loterías número 1 de la localidad malagueña de Ardales ha validado el premio de 'El Millón' de 'Euromillones' de este martes, 7 de octubre de 2025, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
El sorteo no ha dejado ningún afortunado de primera categoría, cuya combinación ha sido 24, 39, 48, 43 y 42, siendo los números estrellas el 5 y el 8. La recaudación del sorteo ha ascendido a 36.953.653 euros en total.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor supercueva de Andalucía
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Los partidos del Unicaja en la BCL se verán gratis por televisión
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030
- Tierra de Maestros: las claves para opositar a profe de Primaria en Andalucía
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes