Esta es la hoja de ruta para que 2.000 parados de los pueblos de Málaga encuentren trabajo

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha una hoja de ruta para que casi 2.000 personas en paro de los pueblos de la provincia encuentren trabajo. Se trata de un plan para mejorar la empleabilidad en la provincia, bautizado 'EnRuta', que cuenta con siete millones de euros de inversión y la implicación a una treintena de entidades públicas y privadas -con ayuntamientos, universidades o colectivos empresariales entre ellas- para abrir las puertas al mercado laboral a colectivos vulnerables e insertarlos en sectores claves de la economía malagueña.

En concreto, "esta acción está dirigida a 1.830 personas en paro de la provincia y de los siete millones de euros de presupuesto, la Diputación aporta algo más de un millón y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO)", según detalló el presidente de la institución provincial, Francisco Salado.

Prioridad para los pueblos

Los programas y actuaciones que implementará el proyecto EnRuta dará prioridad a los pueblos. En concreto, a los municipios que no formen parte de una gran área urbana y tengan una población inferior a los 5.000 habitantes.

En total, desarrollará 122 itinerarios formativos de inserción, centrados en sectores claves de la economía malagueña como la hostelería y el turismo sostenible; la agricultura y la industria agroalimentaria; el comercio y la logística; las nuevas tecnologías y la digitalización; la atención sociosanitaria y los servicios a la comunidad; el medio ambiente y la gestión de residuos; y la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas.

Estos itinerarios incluyen formación específica a través de cursos que van de las 200 a las 300 horas, y permitirán tanto la obtención de certificados de profesionalidad como la realización de prácticas profesionales no laborales en la que se contará con tutorización y orientación. A su vez, habrá formación transversal y complementaria, que versará sobre habilidades sociales y desarrollo personal, hábitos saludables y herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo.

¿Cómo se participa?

Tendrán prioridad quienes residan en municipios menores de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como las personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con discapacidad igual o superior al 33%, en otras situaciones de vulnerabilidad y participantes extranjeros.

La Diputación irá lanzando de forma paulatina diferentes convocatorias para quienes deseen participar en este proyecto. Sin ir más lejos, la primera de ellas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia este miércoles, y ofertará en una docena de municipios itinerarios formativos de Aseo, movilización y atención a la persona dependiente; Monitor de aula matinal; Auxiliar de almacén; Técnico de mantenimiento polivalente; Camarera de piso; Monitor de actividad física para personas mayores; Inicio a las habilidades informáticas; Jardinería y restauración del paisaje; Monitor de actividades de ocio; y Venta ‘online’.

Las personas que deseen participar en los itinerarios de inserción laboral del proyecto deben estar empadronadas en un municipio de la provincia (excepto la capital y Vélez-Málaga, que cuentan también con proyectos del Fondo Social Europeo Plus) y estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo.

Los interesados deberán cumplimentar el formulario del trámite específico habilitado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga o presentar la solicitud que figurará en la convocatoria. Quienes resulten seleccionadas para los mencionados itinerarios de inserción tendrán derecho, además, a la concesión de una beca de formación.

Francisco Salado, durante su intervención. / L. O.

Entidades socias

La presentación de esta iniciativa ha contado este martes con la presencia de representantes de la treintena de entidades que participan como socias, entre ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED.

Entre las entidades públicas que figuran como socias de 'EnRuta' figuran los ayuntamientos de Antequera, Cártama, Coín, Comares, Cuevas Bajas, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Montecorto, Nerja, Rincón de la Victoria, Ronda y Villanueva del Rosario.

Además, se han implicado en este proyecto los grupos de desarrollo rural de las comarcas de Guadalteba, Axarquía, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Sierra Norte y Valle del Guadalhorce; o las mancomunidades de municipios de la Costa del Sol Oriental y de la Sierra de las Nieves.

Asimismo, también contribuirán en el desarrollo de este programa la Universidad de Málaga (UMA), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación Madeca o Turismo y Planificación Costa del Sol.

Igualmente, en la lista de socios se encuentran la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía, la Asociación Jóvenes Empresarios, la Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores de Andalucía y la Asociación Arrabal.

Otra imagen de la presentación. / L. O.

"Salto cualitativo"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, recalcó que "se va a dar un salto cualitativo y cuantitativo de gran importancia con el proyecto EnRuta, una iniciativa en la que trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, de Recursos Europeos y los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación junto a las entidades socias”.

“Para la Diputación, el empleo es una prioridad, ya que permite el progreso y el avance de la provincia. Y, con esta convicción, en la medida de nuestras posibilidades, estamos realizando un gran esfuerzo económico para desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar y potenciar el tejido empresarial, impulsar el emprendimiento, apoyar a los autónomos, fomentar la contratación de personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad de personas en paro; cada año, el servicio de Empleo de la Diputación dedica en torno a tres millones de euros a estos diferentes programas con los que se ayuda a generar nuevos puestos de trabajo", añadió Salado.