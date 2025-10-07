Adif invertirá dos millones en la renovación y mejora de tres pasos a nivel en la provincia

Adif va a poner en marcha varias actuaciones para mejorar la protección y la renovación de las instalaciones de tres pasos a nivel de la línea de ancho convencional Bobadilla-Algeciras, situados en los municipios malagueños de Campillos, Cortes de la Frontera y Ronda.

Así lo ha dado a conocer la propia entidad en un comunicado, en el que detalla que el contrato licitado, por importe superior a 2 millones de euros y un plazo de ejecución de once meses, contempla la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras.

Estas actuaciones aportarán más fiabilidad a las instalaciones de protección de los pasos a nivel y mejorarán los índices de disponibilidad de la red y la regularidad de la circulación de trenes.

De esta forma, se incrementarán las condiciones de seguridad en este ámbito, tanto para el tráfico peatonal y viario, como para el ferroviario.

En concreto, en el paso a nivel de Campillos (p.k.13/702), que dispone de protección clase A3 (señalización luminosa y acústica y semibarreras), se llevará a cabo la renovación integral de las instalaciones.

Las actuaciones previstas en el paso a nivel de Cortes de la Frontera (p.k.120/375) consisten en aumentar su protección, dotándole de una nueva instalación de protección automática de clase A2, es decir, señalización luminosa y acústica.

En cuanto al paso a nivel de Ronda (p.k.84/397), de clase A2 (señalización luminosa y acústica), se cambiará su uso de paso a nivel de vehículos a paso a nivel peatonal, haciendo necesaria su renovación y adaptación funcional.