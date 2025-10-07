Una ciudad de Málaga y otra de Cádiz compiten por ser la Capital Española de la Gastronomía en 2026

Dos ciudades andaluzas compiten por ser la Capital Española de la Gastronomía en 2026. Se trata de la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera y de la localidad malagueña de Antequera.

El pasado miércoles 1 de octubre se cerró el plazo de admisión de las ciudades candidatas al título. La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (PP), y el alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), presentaron sus candidaturas respaldadas por sus respectivos ayuntamientos.

Entre su candidatura, ambos presentaron el material informativo y un avance de la programación de actividades que desarrollarán a lo largo de 2026, que serán examinados por los miembros del comité técnico.

Antequera compite con Jerez por ser la Capital Española de la Gastronomía. / L.O.

Elección

El jurado, compuesto por destacadas personalidades de los ministerios de Turismo y de Agricultura y Alimentación, así como del sector hostelero, gastronómico, turístico y culinario, anunciará la candidatura ganadora el 17 de octubre.

Además de representantes de ambos ministerios, en el jurado participan la organización empresarial Hostelería de España, la Asociación de Agencias de Viajes, el Instituto de Calidad Turística y Sostenibilidad (ICTES), Saborea España, Fitur, la organización de cocineros Eurotoques, la Academia de la Tapa y el Pincho, el Círculo de Restaurantes Centenarios y periodistas turísticos y gastronómicos.

Difusión

El título de Capital Española de la Gastronomía se creó hace más de 13 años y desde entonces una docena de ciudades españolas han ostentado el título, con excelentes resultados publicitarios.

Jerez de la Frontera le disputa a Antequera el título de Capital Española de la Gastronomía. / L.O.

Logroño (2012), Burgos (2013), Vitoria (2014), Cáceres (2015), Toledo (2016), Huelva (2017), León (2018), Almería (2019), Murcia (2020/21), Sanlúcar de Barrameda (2022), Cuenca (2023), Oviedo (2024) y Alicante (2025), han sido galardonadas hasta ahora.

En varias de ellas se batieron récords Guinness gastronómicos, como la morcilla más larga del mundo (Burgos), la mayor tortilla de patatas (Vitoria), el plato de jamón más grande (Toledo) o el mayor de cecina (León). La importancia del galardón se traduce en la promoción mediática de la ciudad, que en el caso de Oviedo se estimó en 50 millones de euros, además del incremento del número de visitantes y de las pernoctaciones.

Antequera es rica en ensaladas con productos de la Vega. / L.O.

Antequera

La ciudad de Antequera se presenta al galardón con el título "¡Qué bien me sabe!", un atractivo complementario de su oferta turística. La gastronomía de la ciudad viene determinada por los productos que se cosechan en la Vega de Antequera –con predominio de los cereales, las hortalizas y el aceite de oliva– y la idiosincrasia de su gente.

Uno de sus platos más conocidos es la porra antequerana, que se elabora fundamentalmente con pan, aceite, ajos, tomates y pimientos. Otros platos típicos que se sirven de primero son: el ajoblanco, el pimentón, el gazpachuelo, las migas y algunas ensaladas, como la de cardos.

El mollete de Antequera es conocido en el mundo entero. / L.O.

En su cocina también son habituales los platos de caza, como el conejo a la cortijera y el chivo pastoril, y las recetas de pescado en escabeche, una forma de conservar los alimentos que se remonta a la época romana.

Entre los postres, sobresale el bienmesabe, un dulce realizado a base de almendra molida, bizcochos de soletilla y cabello de ángel. Y todo ello sin olvidar el mollete de Antequera, un tipo de pan árabe, de miga blanca y poco cocido, que se elabora de forma artesanal. El mollete cuenta con la protección de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) otorgada por la Comisión Europea y pronto gozará de la denominación de origen.

En Jerez no pueden faltar los langostinos. / L.O.

Jerez de la Frontera

La ciudad gaditana opta al galardón con el lema "Come, Bebe, Ama Jerez", y una exquisita gastronomía gracias a los productos autóctonos, fruto de una geografía diversa, de un clima excelente.

La fusión de vino y la gastronomía representa el matrimonio ideal para disfrutar de uno de los grandes y mejores placeres que ofrece la ciudad. Jerez de la Frontera oferta un amplio catálogo de restaurantes, bares y tabancos que sugieren un recorrido tan sorprendente como delicioso.

El queso también tiene un lugar destacado en la gastronomía de Jerez. / L.O.

Entre los platos típicos se encuentran la berza jerezana, los riñones al jerez, la cola de toro, los chicharrones, los quesos, o el plato típico de los viñadores 'el ajo de viña', que se sirve en los meses de otoño e invierno junto al vino joven. Sin olvidar el tocino de cielo y el Pedro Ximénez como delicatessen en los postres.

Dicen que a la tercera va la vencida y Antequera lo intentó en 2023 y 2024, sin éxito. Sea como fuera, el 17 de octubre saldremos de dudas y conoceremos cuál de las dos ciudades andaluzas será la Capital Española de la Gastronomía.