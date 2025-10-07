Antequera refuerza el servicio de transporte urbano con la incorporación de un nuevo autobús

Antequera ha incrementado la flota del servicio de transporte urbano con la incorporación de un nuevo autobús. El vehículo, que ha supuesto una inversión de 175.450 euros por parte de la empresa concesionaria UTE Urbano de Antequera, dará servicio principalmente a la Línea 2, que conecta la zona residencial de Fuentemora y los barrios de San Miguel, El Carmen, San Juan, Veracruz y La Quinta, favoreciendo así el acceso de los vecinos al centro de la ciudad.

El gerente de la UTE, Juan Antonio Jiménez, ha recordado que actualmente el servicio cuenta con 3 autobuses en funcionamiento, incorporando ahora este cuarto vehículo para atender con mayor eficacia la demanda de los usuarios, que no ha dejado de crecer en los últimos años.

De hecho, el número de pasajeros que hacen uso habitual del servicio ha pasado de 144.592 en 2018 a 229.567 en 2024, lo que supone un incremento del 59 %. En lo que va de año, se han contabilizado 161.735 viajeros, 11.818 más que en el mismo periodo del año anterior. El Consistorio ha atribuido este incremento a la gratuidad del servicio para mayores de 65 años, menores de 30 y personas con discapacidad.

El nuevo autobús de transporte urbano de Antequera dará servicio a la Línea 2, que conecta la zona residencial de Fuentemora y los barrios de San Miguel. / L.O.

Objetivo: autobús gratuito para los empadronados

La UTE Urbano de Antequera, formada por Autotransporte San Sebastián, Automóviles Torres, Autocares Vázquez Olmedo y Autobuses Paco Pepe, gestiona el servicio desde 2017.

El Ayuntamiento de Antequera está preparando la próxima licitación con el objetivo de que, a partir de 2027, el servicio de autobús urbano sea gratuito para todas las personas empadronadas en el municipio sin excepción. Asimismo, se plantea una parada obligatoria en la nueva estación de AVE Antequera Ciudad.

Cerca de 230.000 personas utilizaron el de transporte urbano en Antequera en 2024. / L.O.

Características y prestaciones del nuevo vehículo

El nuevo autobús, modelo Ferqui Sunset S4 sobre chasis Mercedes-Benz Sprinter, cuenta con 19 plazas, plataforma para personas con movilidad reducida, mayor espacio entre asientos, gran capacidad de maletero y un diseño panorámico para mayor comodidad. Además, dispone de aire acondicionado, calefacción, porta equipajes de mano y acristalamiento lateral tintado. Se trata de un vehículo moderno, eficiente y con bajas emisiones.

El alcalde Manolo Barón (PP), ha subrayado que "este nuevo vehículo representa una apuesta clara del Ayuntamiento por un transporte público sostenible, accesible y cercano, que mejora la calidad de vida de los antequeranos, especialmente en los barrios".

El nuevo autobús está adaptado a la normativa de transporte escolar y cuenta con todas las comodidades necesarias para que mayores, personas con movilidad reducida o familias puedan desplazarse con facilidad.