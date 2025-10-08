Campaña en defensa de la sanidad pública en Antequera

La Plataforma por la Mayoría Social de la Comarca de Antequera, creada en abril de este año y compuesta por organizaciones ciudadanas, asociaciones, partidos políticos y organizaciones sindicales como CCOO, iniciará el 20 de octubre una campaña en defensa de la sanidad pública. Recorrerán todos los pueblos de la zona para llevar a cabo más de una veintena de asambleas de carácter informativo y participativo, en las que recabarán opiniones y propuestas de los vecinos con el fin de trasladarlas a las administraciones. Posteriormente, convocarán una gran concentración a las puertas del Hospital de Antequera a mediados de noviembre para denunciar «el deterioro» y la situación sanitaria en Andalucía.

Asimismo, han pedido explicaciones sobre los errores en el cribado de cáncer de mama. «Por desgracia Málaga es la provincia donde más mujeres se están viendo afectadas, y desde luego vamos a seguir luchando por una sanidad pública», ha declarado la portavoz de IU en Antequera, Pilar Ruiz.

El portavoz socialista, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido responsabilidades al Gobierno andaluz y que explique cuántas mujeres han sido perjudicadas en Antequera.