Virus
Detectado un pato salvaje con gripe aviar en Benajarafe, primer caso confirmado en la provincia
La provincia de Málaga ha registrado el primer foco declarado histórico de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), un hecho inédito que ha sido confirmado oficialmente por las autoridades andaluzas. El caso afecta a una cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje considerado una especie en peligro de extinción, que fue hallado en la playa de Benajarafe, en el municipio de Vélez-Málaga.
Según ha informado la Junta de Andalucía, la detección fue confirmada a finales de septiembre por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de realizar todos los análisis y validaciones necesarios. Este foco de influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a aves, tanto domésticas como silvestres, y que puede tener consecuencias graves para la fauna y el sector avícola.
El ejemplar fue encontrado el pasado mes de agosto en la playa veleña y trasladado posteriormente al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), donde se tomaron las muestras biológicas que permitieron confirmar la presencia del serotipo H5N1, la variante más común de la gripe aviar de alta patogenicidad.
La detección de este caso supone un paso importante para seguir controlando la expansión del virus y proteger tanto a las aves salvajes como a las explotaciones avícolas de la provincia.
Con este episodio, Málaga se suma a otras provincias españolas donde ya se han detectado casos de gripe aviar en fauna silvestre durante los últimos años.
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- Alerta sanitaria en España: así es la 'extraña' enfermedad muy contagiosa
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Esta es la pensión que cobra la Reina Sofía: el dineral que recibe todos los años
- Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 1
- Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador 'excepcional' con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños