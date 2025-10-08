Detectado un pato salvaje con gripe aviar en Benajarafe, primer caso confirmado en la provincia

La provincia de Málaga ha registrado el primer foco declarado histórico de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), un hecho inédito que ha sido confirmado oficialmente por las autoridades andaluzas. El caso afecta a una cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje considerado una especie en peligro de extinción, que fue hallado en la playa de Benajarafe, en el municipio de Vélez-Málaga.

Según ha informado la Junta de Andalucía, la detección fue confirmada a finales de septiembre por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de realizar todos los análisis y validaciones necesarios. Este foco de influenza aviar es una enfermedad que afecta principalmente a aves, tanto domésticas como silvestres, y que puede tener consecuencias graves para la fauna y el sector avícola.

El ejemplar fue encontrado el pasado mes de agosto en la playa veleña y trasladado posteriormente al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), donde se tomaron las muestras biológicas que permitieron confirmar la presencia del serotipo H5N1, la variante más común de la gripe aviar de alta patogenicidad.

La detección de este caso supone un paso importante para seguir controlando la expansión del virus y proteger tanto a las aves salvajes como a las explotaciones avícolas de la provincia.

Con este episodio, Málaga se suma a otras provincias españolas donde ya se han detectado casos de gripe aviar en fauna silvestre durante los últimos años.