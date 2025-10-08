Los municipios del Guadalhorce impulsan una red comarcal de Puntos de Información Turística

Los siete ayuntamientos de la comarca del Valle del Guadalhorce (Alhaurín el Grande, Álora, Almogía, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís) han suscrito un convenio de adhesión a la Red de Puntos de Información Turística (Red PIT).

De esta manera, los municipios del Guadalhorce quieren crear una red comarcal de espacios de información turística, con la incorporación de oficinas de turismo, museos y otros puntos de recepción de visitantes.

Con su adhesión, los municipios se comprometen a ofrecer una atención más cercana, coordinada y profesional a quienes visitan el destino Valle del Guadalhorce, fortaleciendo así la promoción turística de toda la comarca.

Los municipios del Valle del Guadalhorce forman una red de puntos de informacion turística. / L.O.

Precursores

Los empresarios turísticos del Valle del Guadalhorce ya formaban parte de la Red PIT lo que ha permitido crear una estructura público-privada de colaboración en torno a la información y promoción del destino.

Ahora, la adhesión de los ayuntamientos refuerza este modelo comarcal de trabajo conjunto por un turismo más sostenible, competitivo y de calidad.

Visión comarcal

El residente del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce y alcalde de Pizarra, Félix Lozano (PP), ha destacado la importancia de que el Valle tenga una red totalmente conectada y con información actualizada del territorio.

Torre de los Trinitarios de Coín. / Dionisio Fdez Franco

De esta manera, añadió, "los municipios podrán ofrecer al visitante una visión más completa de la comarca, facilitándoles todo tipo de actividades para complementar su visita".

Lozano ha recordado que el Valle del Guadalhorce es una comarca muy rica desde el punto de vista turístico y su cercanía a la costa y a Málaga "permite atraer mucho turismo, sobre todo en otoño, invierno y primavera". De ahí la necesidad de hacer una promoción conjunta para incrementar el número de visitas.

Colaboración

El presidente de la Asociación Guadalhorce Turismo, Fernando García Bravo, ha destacado la importancia de seguir mejorando la atención al visitante. "Cada día llegan más turistas al Valle del Guadalhorce y la comarca cuenta con un montón de recursos turísticos que ofrecer. "Lo más importante es poder guiarlos y atenderlos para que disfruten de ellos" mediante la colaboración público-privada.

La jornada ha concluido con la entrega de las placas identificativas como puntos PIT a los representantes institucionales de los municipios de Alhaurín el Grande, Álora, Almogía, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.