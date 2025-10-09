Las lluvias del pasado otoño mejoran la producción de castaña en el Valle del Genal

Buenos tiempos para la castaña en el Valle del Genal, después de varios años de incertidumbre ante la expansión de la avispilla del castaño y la sequía de años anteriores.

Las abundantes lluvias caídas el pasado otoño han repercutido en la producción y en la calidad del fruto, sobre todo en cuanto a la variedad Pilonga, que es la más extendida en el Valle del Genal, donde representa el 90% de la producción.

La campaña de recolección comenzó entre finales de septiembre y principios de octubre, con las variedades más tempranas como la castaña Portuguesa, que se cultiva sobre todo en Igualeja y Cartajima; la Bravía temprana, de Jubrique, la Rubia temprana de Genalguacil; y la Gallega que se cultiva principalmente en Júzcar y otros municipios.

Asaja Málaga espera 3 millones de kilos de castañas en el Valle del Genal. / L.O.

Producción

Ahora comienza la recogida de la castaña Pilonga, considerada la tercera mejor del mundo por su excelente sabor, su gran tamaño, su color uniforme y la facilidad de su pelado.

La superficie cultivada de castaña en el Valle del Genal abarca 3.500 hectáreas de superficie, con una producción anual de entre 3,5 y 4 millones de kilos. Esta campaña, Asaja Málaga espera recolectar unos 3 millones de kilos, una cifra algo inferior a la media pero que supone un alivio frente a las últimas campañas, que resultaron mermadas por la expansión de la avispilla del castaño.

Actualmente, la plaga de la avispilla del castaño se está empezando a controlar gracias a la suelta de su depredador natural, el Torymus sinensis, según explica Rafael Cordero, técnico de Asaja Málaga de la Serranía de Ronda.

La falta de mano de obra dificulta la recogida de la castaña en el Valle del Genal. / L.O.

Mano de obra

Sin embargo, el sector se enfrenta cada vez más a otro problema: la falta de mano de obra para la recolección. El problema según Rafael Cordero, es que mucha gente que está cobrando el desempleo agrario no acude cuando le llaman para trabajar tres o cuatro jornadas en el campo, porque no quiere interrumpir el desempleo para trabajar sólo unos días y volver a reanudar después.

"Esta situación se está dando mucho en nuestro sector", explica Rafael Cordero, quien afirma que se trata de un problema endémico en el Valle del Genal. "La mayoría de la gente que vive aquí trabaja por su cercanía en la Costa del Sol, en sectores como la construcción o el sector servicio; y en esta época, ante la falta de mano de obra, se cogen vacaciones en sus trabajos para ayudar a la explotación familiar en la recolección de la castaña".

Precisamente, la mayoría de las explotaciones de castaña del Valle del Genal son de ámbito familiar lo que les permite mantener su actividad. Sin embargo, en las explotaciones más grandes, la falta de trabajadores puede hacer que algunas castañas se queden sin recolectar.

Aunque las altas temperaturas de estos días pueden retraer su consumo, Asaja Málaga espera que los precios de la castaña se mantengan acordes a la situación y sean rentables para el agricultor.