Solidaridad
Alcaucín y la sierra Tejeda, en el calendario benéfico de la Esperanza
Ya está a la venta el almanaque de la asociación veleña contra el cáncer de mama
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Esperanza, María Ramos, y a la fotógrafa Sofía Sanz presentaron ayer el calendario solidario 2026, acompañados de varios alcaldes de la comarca y directivos de la Mancomunidad de la Axarquía.
«Como cada año, el calendario está compuesto por fotografías que nos muestra la fortaleza y alegría de estas mujeres; y por la belleza de nuestros pueblos blancos. En esta ocasión, también el atractivo de nuestro Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama», destacó la vicepresidenta de la Mancomunidad de la Axarquía, Marilé Muñiz, quien felicitó al Ayuntamiento de Alcaucín por su colaboración y a la fotógrafa, Sofía Sanz, por su trabajo.
Muñiz recordó que con la compra del calendario se valora el trabajo desinteresado que hacen estas mujeres los 365 días del año con aquellas que padecen cáncer en la comarca y con el apoyo que prestan a sus familiares. «Y es que esta ayuda requiere además de voluntad y buen hacer, dinero para cubrir sus necesidades terapéuticas, físicas, formativas o psicológicas. Así que comprando, aportamos esos recursos que tanto necesitan y que vuelcan en nosotras».
Los calendarios pueden adquirir en la sede de la asociación, en diversos comercios locales, ayuntamientos colaboradores o contactando con ellas a través de redes sociales, teléfono o correo electrónico. En el almanaque se puede ver a las socias de la Asociación Esperanza posando ataviadas de damas medievales junto a los restos del Castillo de Zalia o con trajes flamencos recordando la romería o la feria.
