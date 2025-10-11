Diputación financia con un millón de euros una red de calor en Benarrabá

La Diputación de Málaga va a financiar con algo más de un millón de euros la instalación de una red calor mediante calderas de biomasa en diversos edificios públicos del municipio de Benarrabá.

Se trata de un proyecto que acometerá el municipio para avanzar en su plan de autosuficiencia energética, que cuenta con el apoyo de la institución provincial, que hace dos años ya financió la instalación de una cubierta solar fotovoltaica para abastecimiento de energía eléctrica.

La subvención aprobada por la Diputación de Málaga para la instalación de una red de calor, solicitada por el Ayuntamiento de Benarrabá, asciende a 1.053.406,01 euros y las obras, una vez que se adjudiquen, tienen un plazo de ejecución de ocho meses.

La instalación discurrirá por el casco urbano y se compone de una unidad térmica de producción, como sala de calderas, situada en una caseta prefabricada ubicada en una parcela de la parte trasera del cementerio, en la Calle Estación, y discurrirá por diversas calles del municipio.

De esta forma, se dotará de calefacción al Ayuntamiento y la biblioteca, ubicados en el mismo edificio; al consultorio; el colegio y el gimnasio; al edificio de usos múltiples y al centro de innovación. Cada edificio contará con una subestación.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha elogiado la apuesta del Consistorio de Benarrabá por crear una comunidad energética, que permitirá, además, que todos los vecinos del pueblo reduzcan el coste de su factura de electricidad.

Salado ha explicado que el proyecto de la red de calor mediante calderas de biomasa supone la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el impulso de la economía local y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular y mejorando la calidad de vida de los habitantes del pueblo.

Además, ha incidido en que la biomasa es una alternativa económica y sostenible a los combustibles fósiles, lo que facilita el acceso a la energía para familias con bajos ingresos, contribuyendo a la lucha contra la pobreza energética.

«Estamos terminando la instalación de calderas de biomasa en todos los municipios de la Sierra de las Nieves -ha añadido Salado- y también lo haremos en pueblos de la Serranía de Ronda. Es un magnífico ejemplo de que fomenta el desarrollo económico local al impulsar la creación de empleo en el sector de las energías renovables, lo que fomenta la creación de nuevas empresas y la diversificación de la actividad económica, contribuyendo a frenar el éxodo rural».

Francisco Salado ha recalcado que en los casos de la Sierra de las Nieves y en Benarrabá las calderas de biomasa utilizarán como combustible astillas procedentes de montes de la provincia, lo que garantiza el mantenimiento sostenible del bosque y convierte los residuos en energía aprovechable para varios municipios.