En el hospital el conductor de un todoterreno tras chocar con un camión en Villanueva del Rosario

El conductor de un vehículo ha resultado herido este viernes por la tarde tras un accidente en el que colisionó contra un camión en la carretera MA-224 en el término municipal de Villanueva del Rosario.

Según información aportada por el sistema Emergencias 112 de la Junta de Andalucía y del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, los hechos tuvieron lugar pasadas las 16 horas en la referida vía, a unos dos kilómetros desde la A-92.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, operarios de mantenimiento de carreteras, sanitarios del 061 y bomberos de las dotaciones de Archidona, Colmenar y Antequera del CPB se trasladaron hasta el lugar donde comprobaron que se había producido el referido siniestro entre un coche tipo todo terreno y un camión.

Los bomberos del consorcio tuvieron que excarcelar al conductor del coche, un hombre de 26 años, que ante las lesiones que sufría, fue evacuado en ambulancia por los sanitarios al hospital de Antequera.