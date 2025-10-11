Ronda destinará casi 37.000 euros a arreglar los caminos de Cochinitas y a Cartajima dañados por los temporales

El Ayuntamiento de Ronda ha aprobado una inversión de casi 37.000 euros que se destinarán a obras de mejora y puesta en valor en los caminos públicos de Cochinitas y el de Ronda a Cartajima.

De esta manera se van a desarrollar labores que tienen como objetivo, en ambos caminos, solucionar los daños provocados por los últimos temporales de lluvia, devolviendo las vías a su estado original y facilitando así su tránsito para los usuarios de estos caminos y los vecinos de la zona.

En el caso del camino público de Cochinitas, el número 211 del catálogo municipal de caminos públicos, se vio afectado por un tramo donde se produjo un desprendimiento de parte de su plataforma provocando un desnivel de casi metro metro, haciendo inviable el tránsito de vehículos.

En el camino de Ronda a Cartajima, el número 223, los daños son socavones y desprendimientos a lo largo de 600 metros en una de las principales vías de comunicación con el Partido Rural Rosalejo, numerosas viviendas y explotaciones.

Con las obras aprobadas se van a realizar trabajos de mejora del drenaje y la pavimentación en el camino Cochinitas y de pavimentación en el de Ronda a Cartajima, dando solución a los problemas que presentaban. La duración estimada de las actuaciones será de tres meses.