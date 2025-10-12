Medioambiente
El Ayuntamiento de Archidona instala jaulas para afrontar la superpoblación de palomas en la localidad
Durante los meses de agosto y septiembre una empresa especializada ha capturado a 400 ejemplares
EP
El Ayuntamiento de Archidona afronta la superpoblación de palomas en el casco urbano con la instalación de jaulas estatégicamente ubicadas en distintos puntos de este pueblo malagueño. En dos meses se han llegado a capturar a 400 ejemplares, una cifra aún baja según reconocen responsables municipales.
Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que apunta a la puesta en marcha del plan de control de la población de palomas, un proyecto en el que se ha trabajado durante meses y que se encuentra en plena ejecución desde finales de julio.
Para llevarlo a cabo, la administración local contrató a una empresa especializada que opera siguiendo un plan de actuación detallado y con la autorización previa de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, recibida en el mes de julio.
Los responsables municipales reconocen que la población de palomas, concretamente de la variedad bravía, sigue siendo elevada, pero confían en que el número irá en decrecimiento en los próximos meses gracias a esta actuación, que tiene una duración prevista de seis meses.
El método empleado se basa en la instalación de jaulas que se reubican periódicamente por distintas zonas del municipio según criterios técnicos.
