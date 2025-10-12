El Laberinto de Arriate, la nueva joya turística de la Serranía de Ronda

Incontables horas de trabajo, esfuerzo y pasión por cumplir un sueño. De ahí nació el Laberinto de Arriate, todo un entresijo vegetal de cipreses y estilo victoriano ubicado en una finca de 20.000 metros cuadrados ubicada en el pueblo que el pasado viernes 10 de octubre abrió sus puertas al público. El proyecto, de iniciativa privada, ha sido impulsado por Manuel Pérez Ortega y Francisco Tirado con el objetivo de dar vida a lo que ya es un nuevo atractivo turístico, no solo para la provincia, sino para toda Andalucía.

Único en el país

Se trata del laberinto de cipreses de estilo victoriano más grande de España, del tercero de Europa y de uno de los mayores de mundo. Según explica Pérez, el estilo victoriano se distingue por su belleza ornamental, su complejidad geométrica y por reflejar la estética del período victoriano, cuando los laberintos se utilizaban como elementos de ocio y sofisticación en los jardines de mansiones y palacios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, bajo el reinado de la reina Victoria (1837-1901).

Además, destaca por ser el laberinto con mayor número de árboles de su categoría, «lo que lo hace también muy diferente», de ahí, su gran valor medioambiental. «Es un pequeño pulmón para el pueblo. Desaloja cerca de 2.000 toneladas de Co2 diarias en la atmósfera», confirma.

Desafíos

Durante el desarrollo y ejecución del laberinto, Pérez ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades, entre ellas, marcar el recorrido en el terreno pese a las inclemencias del tiempo. «Cuándo me ponía a pintar las líneas en el suelo, llovía. El agua las borraba y tenía que volver a empezar».

Por otro lado, de los 12.000 ejemplares de cipreses Leylandi que se sembraron, sólo consiguieron trasplantar y sacar adelante unos 8.000. «Muchos árboles murieron porque no se adaptaron bien al terreno. De pequeño, el ciprés es un árbol muy delicado, y no es a partir de los 10 años, cuando se hace casi indestructible», comenta.

El jardín requiere un mantenimiento diario. «Jamás he trabajado físicamente tan duro como ahora. Cada día tenemos que quitar malas hierbas, rastrillar, podar, regar, fumigar, sulfatar…lo que es la faena del campo», detalla.

A los 7.200 metros cuadrados del laberinto se le unen otros 3.000 metros cuadrados para un jardín botánico con alrededor de 350 especies de cactus, suculentas y crasas de todos los continentes a excepción de la Antártida. «Decidimos apostar por los cactus para ahorrar agua, al igual que los cipreses, que requieren un nivel hídrico de un litro al mes».

Sus pasillos están formados por paredes de cipreses de más de dos metros de altura. / Celia Paredes

Una experiencia inolvidable

Rodeado por el entorno natural de la Serranía de Ronda y del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Laberinto de Arriate se presenta como un plan ideal para disfrutar y perderse en familia, en pareja o con amigos, entre paredes de más de dos metros y medio de altura. «Adentrarse en sus pasillos es comenzar una aventura que puede llevarte entre 40 o 60 minutos si eres muy avispado, o perderte durante más de dos horas si lo tuyo no es la orientación», sonríe Pérez.

Asimismo, disponen de profesionales con más de 25 años de experiencia en actividades turísticas para todas las edades y necesidades. «Dentro del laberinto hay personal preparado para ayudar, ya sea ofreciendo pistas o asistiendo a quienes puedan sentirse agobiados», aclara.

Entradas y horario

En el mes de octubre cuentan con un horario de apertura de miércoles a domingo de diez de la mañana a cinco de la tarde, que irá cambiando y adaptándose en función del calendario solar. Las entradas tienen un precio de seis euros para adultos y cinco euros para niños y tercera edad. Los menores de cero a tres años pueden acceder gratuitamente. Las entradas siempre estarán disponibles en taquilla hasta el último pase al laberinto. Además, se ofrece un horario flexible para visitas de grupos, asociaciones, colegios, excursiones, eventos y otras actividades previa reserva.

Las instalaciones cuentan con más de 4.000 metros cuadrados de aparcamiento y una capacidad para más de 200 coches. Aparte, disponen de mini-snack bar, terraza, alquiler de coches a pedales, zona de fotografía y otros servicios adicionales que se irán ampliando próximamente.