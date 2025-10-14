Descartan el homicidio en la muerte de la pareja hallada en una casa de Coín

La investigación en torno a la muerte de dos personas, cuyos cadáveres fueron hallados en una precaria vivienda en la localidad malagueña de Coín, ha descartado que fueran víctimas de un homicidio.

En declaraciones a los periodistas en Estepa, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "no hay ningún tipo de indicio" en la autopsia "que indique que haya habido una persona ajena al matrimonio", de modo que parece que no fueron víctimas "de algún tipo de ataque o de lesión provocada por una tercera persona".

De esta forma, se descarta "en este preciso momento que haya habido algún tipo de homicidio", todo ello pendiente de los estudios toxicológicos que se realizarán a los cadáveres, cuyos resultados tardarán, al menos, un mes.

El hallazgo se produjo este domingo por la tarde en una casa rural ubicada en el paraje conocido como Arroyo las Piedras, cerca del límite con el municipio de Casarabonela.

Fuentes del instituto armado han informado este lunes de que los fallecidos al parecer eran pareja y que la autopsia "será determinante" para saber las causas de las muertes.

Poco antes de las 19.00 horas, el teléfono 112 recibió una llamada de la Policía Local de Coín que alertaba del hallazgo, en el interior de una infravivienda, de dos personas sin vida.

La sala coordinadora activó a la Guardia Civil y a los efectivos sanitarios, que solo pudieron certificar ambas muertes, por lo que se puso en marcha el protocolo judicial para el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal.