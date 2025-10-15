Sucesos
Rescatan a dos escaladores en El Chorro
Quedaron enriscadas en la zona conocida como Placas del Olimpo
Dos personas tuvieron que ser rescatadas en la noche de este pasado martes cuando quedaron enriscadas en la zona conocida como Placas del Olimpo, en el entorno del Chorro, dentro del término municipal de Álora (Málaga).
Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas, cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), con base en el municipio malagueño de Álora, fue alertado por el sistema Emergencia 112 de que dos personas estaban realizando escalada y se habían quedado enriscadas, sin posibilidad de descender.
Las dos personas, de 22 y 26 años, fueron quienes alertaron al 112 informando de que no podían descender, que no estaban heridas pero que, al hacerse de noche, se habían perdido. De inmediato, el 112 movilizó a la Guardia Civil y la Policía Local de Álora.
Así, los efectivos desplazados al lugar encontraron a las dos personas, de nacionalidad irlandesa, exhaustas. Tras ello, fueron aseguradas para descender de la pared. El rescate finalizó sobre las 00.30 horas.
- Huelga general 15 de octubre en Málaga: horarios y cómo te afectará
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta
- El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- El Gobierno destina 795.000 euros a la Universidad de Málaga para financiar 53 plazas de medicina