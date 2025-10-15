Sucesos
Muere un hombre al quedar sepultado en una zanja junto a una casa en Alcaucín
Todo apunta a que el hombre ha quedado debajo de una montaña de tierra, por lo que se continúa aún en el lugar trabajando en las labores de rescate
EFE
Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja junto a una vivienda en obras en la localidad malagueña de Alcaucín.
El aviso se ha producido a las 11.00 horas y actualmente se está preparando el terreno para poder rescatar el cuerpo sin vida, "en una maniobra compleja por la dificultad de acceso y el posible riesgo de un nuevo desprendimiento", según han informado a EFE los Bomberos.
En el lugar está trabajando una dotación del CPB de Vélez-Málaga que ha intervenido tras el aviso de una persona atrapada en una vivienda en obras junto al Punto Limpio del municipio malagueño de Alcaucín.
Aunque la investigación determinará las circunstancias en las que se ha producido el hecho todo apunta a que el hombre ha quedado debajo de una montaña de tierra, por lo que se continúa aún en el lugar trabajando en las labores de rescate.
Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos y los hechos se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que investiguen las circunstancias del siniestro.
- Huelga general 15 de octubre en Málaga: horarios y cómo te afectará
- Seis municipios de Málaga están entre los 50 que más viviendas venden de España
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta
- El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
- La Cueva de las Estegamitas de Málaga será declarada Monumento Natural
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- El Gobierno destina 795.000 euros a la Universidad de Málaga para financiar 53 plazas de medicina