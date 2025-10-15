Muere un hombre al quedar sepultado en una zanja junto a una casa en Alcaucín

Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar sepultado bajo la arena en una zanja junto a una vivienda en obras en la localidad malagueña de Alcaucín.

El aviso se ha producido a las 11.00 horas y actualmente se está preparando el terreno para poder rescatar el cuerpo sin vida, "en una maniobra compleja por la dificultad de acceso y el posible riesgo de un nuevo desprendimiento", según han informado a EFE los Bomberos.

En el lugar está trabajando una dotación del CPB de Vélez-Málaga que ha intervenido tras el aviso de una persona atrapada en una vivienda en obras junto al Punto Limpio del municipio malagueño de Alcaucín.

Aunque la investigación determinará las circunstancias en las que se ha producido el hecho todo apunta a que el hombre ha quedado debajo de una montaña de tierra, por lo que se continúa aún en el lugar trabajando en las labores de rescate.

Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos y los hechos se han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que investiguen las circunstancias del siniestro.