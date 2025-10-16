Administración
Campillos denuncia la demora de la Junta en informes de agua
El alcalde, Daniel Gómez, denuncia la paralización de numerosos proyectos urbanísticos por demoras de hasta más de 11 meses
El Ayuntamiento de Campillos ha vuelto a trasladar su malestar a la Junta de Andalucía ante el retraso en la emisión de informes por parte de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en materia de aguas.
«Estos retrasos están generando perjuicios directos a numerosas familias, profesionales autónomos y pequeñas empresas de Campillos, que ven paralizados proyectos de construcción, rehabilitación y desarrollo económico. Esta situación afecta también al Ayuntamiento, ya que limita la tramitación de expedientes municipales y la ejecución de actuaciones públicas que requieren dichos informes», explicó ayer el alcalde, Daniel Gómez (PSOE).
El regidor campillero afirma que hay vecinos que llevan más de 11 meses esperando una respuesta, un retraso que el regidor afirma que vulnera el derecho de la ciudadanía a una buena administración.
«No se trata de un problema burocrático menor, sino de una cuestión que está paralizando inversiones, impidiendo que familias construyan sus viviendas y afectando al desarrollo urbano y económico del municipio», ha subrayado el alcalde.
El alcalde afirma que hace casi tres semanas mantuvo una reunión con el delegado provincial de la Consejería, Fernando Fernández Tapia-Ruano, y personal técnico de la Junta de Andalucía, pero no ha habido avances concretos sobre este asunto.
Campillos sigue a la espera de que se actualice la delimitación de las zonas de inundabilidad vigentes y se dé solución a los vecinos y vecinas que están pendientes de obtener sus permisos y licencias.
«Pedimos una solución urgente y coordinada. No se trata sólo de agilizar trámites, sino de garantizar el derecho de la ciudadanía a una administración eficaz y comprometida con el desarrollo de los municipios», dijo Gómez.
